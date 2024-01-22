***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.01.2024 19:01
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 16 Ocak 2024 tarihli kararıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 26 numaralı maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin hazırlanan tadil metninin kabulüne karar vermiştir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 26 numaralı maddesinde yapılması planlanan değişikliğe uygun görüş verilmesi talebiyle 22.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242052
BIST
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18:058.010
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,44
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
18:0530,2542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0537
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2613
En Düşük
30,1539
18:0532,9953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0600
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
18:051.968,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.968,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|11,22
|273.120.789
|% 10,00
|
|OYAYO
|28,60
|15.610.361
|% 10,00
|
|TETMT
|4.180,00
|35.010.253
|% 10,00
|
|BINHO
|396,00
|1.674.248.628
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.811.613
|% 9,99
|
|FENER
|114,30
|1.199.140.663
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|13.930.943
|% -9,98
|
|SANEL
|29,66
|14.901.942
|% -7,25
|
|YYAPI
|3,44
|145.916.824
|% -5,75
|
|DOGUB
|20,58
|106.574.914
|% -5,60
|
|THYAO
|250,25
|7.994.323.333
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,47
|3.793.735.459
|% 7,86
|
|SASA
|37,90
|3.539.447.570
|% 0,80
|
|AKBNK
|40,06
|3.326.855.042
|% -2,10
|
|YKBNK
|22,22
|3.117.111.085
|% 0,27
|
|EKGYO
|9,47
|3.793.735.459
|% 7,86
|
|YKBNK
|22,22
|3.117.111.085
|% 0,27
|
|AKFGY
|1,91
|229.006.890
|% 2,14
|
|ISCTR
|25,02
|2.588.650.170
|% -1,65
|
|ADESE
|2,44
|248.314.853
|% 5,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2503
|30,2542
|% 0,18
|
|Euro
|32,9807
|32,9953
|% 0,18
|
|Sterlin
|38,3555
|38,5479
|% 0,28
|
|Frank
|34,6601
|34,8689
|% 0,04
|
|Riyal
|8,0423
|8,0827
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,17
|22,20
|% 0,66
|
|Platin
|898,06
|899,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,56
|946,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,72
|79,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,26
|2.023,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ERSU
Yüzde 6.15 oranında artışla 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 540, 458 adet işlem
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17:57DARDL
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 669, 672 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 46 artarak (% 0.55 ) 8, 671
-
17:55YAYLA
Yüzde 9.91 oranında artışla 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 915, 059 adet işlem
-
17:54PEKGY
Yüzde 4.36 oranında artışla 34.48 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 371, 887 adet işlem