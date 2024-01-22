***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 16 Ocak 2024 tarihli kararıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 26 numaralı maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin hazırlanan tadil metninin kabulüne karar vermiştir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 26 numaralı maddesinde yapılması planlanan değişikliğe uygun görüş verilmesi talebiyle 22.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242052BIST