***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.02.2024 16:59
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 26 numaralı maddesinin değiştirilmesi için 22.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Uygun görüş verilen tadil metninin nihai hali ektedir.
Bu doğrultuda Esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilecektir. Söz konusu değişiklik, alınan izinler çerçevesinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249811
BIST
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17:599.242
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
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|Açılış
|: 9.114
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|Açılış
|: 30,8400
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|Önceki Kapanış
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31,1615
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1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BSOKE
|13,75
|137.522.777
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|96.143.951
|% 9,99
|
|SELVA
|15,42
|109.149.825
|% 9,99
|
|KUVVA
|57,25
|7.051.511
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|80.233.796
|% 9,99
|
|PEKGY
|32,20
|262.583.341
|% -7,31
|
|KLGYO
|5,49
|923.955.260
|% -6,63
|
|MARBL
|24,00
|610.145.090
|% -6,47
|
|UFUK
|153,90
|12.925.361
|% -6,44
|
|RNPOL
|43,04
|171.096.797
|% -6,43
|
|THYAO
|284,00
|14.179.234.630
|% 0,53
|
|GUBRF
|211,30
|11.107.768.118
|% 2,67
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|EREGL
|47,08
|6.909.983.714
|% 1,03
|
|EKGYO
|10,43
|3.252.202.266
|% 0,29
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,29
|1.251.676.748
|% 0,95
|
|QUAGR
|4,71
|1.099.188.803
|% 1,73
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7330
|30,7361
|% -0,02
|
|Euro
|33,1730
|33,1968
|% 0,55
|
|Sterlin
|38,5499
|38,7432
|% 0,12
|
|Frank
|34,7526
|34,9620
|% 0,53
|
|Riyal
|8,1752
|8,2162
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,80
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|898,61
|899,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,76
|955,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,62
|82,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.000,21
|2.000,51
|% 0,66
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