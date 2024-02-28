***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.02.2024 18:38
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2024-22.01.2024-15.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 26 numaralı maddelerinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 05.02.2024 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 27.02.2024 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252809
BIST
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18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -117,12
|Açılış
|: 9.185
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|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,2009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0572
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
18:0533,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0481
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
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34,0887
En Düşük
33,6740
18:052.041,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 8,02
|Açılış
|: 2.041,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
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2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|17,27
|70.630.212
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|488.352.001
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.756.047
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|356.192.844
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.280.753.532
|% 9,99
|
|ARDYZ
|53,55
|953.882.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|180,00
|4.014.426
|% -10,00
|
|YONGA
|83,70
|9.819.651
|% -10,00
|
|DGATE
|44,86
|99.510.715
|% -9,99
|
|VBTYZ
|44,04
|1.113.915.286
|% -9,98
|
|EREGL
|46,90
|23.132.008.302
|% -0,13
|
|THYAO
|276,00
|10.668.944.355
|% -1,52
|
|PGSUS
|855,50
|4.692.017.601
|% 3,26
|
|REEDR
|62,95
|4.325.345.820
|% -9,94
|
|TUPRS
|161,50
|4.309.817.578
|% 0,81
|
|EREGL
|46,90
|23.132.008.302
|% -0,13
|
|EKGYO
|11,15
|3.355.391.757
|% -1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.536.198.247
|% 0,93
|
|ISCTR
|10,96
|2.764.287.123
|% -1,88
|
|ADESE
|2,85
|376.733.732
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1968
|31,2030
|% 0,19
|
|Euro
|33,8283
|33,8664
|% 0,17
|
|Sterlin
|39,4000
|39,5976
|% 0,07
|
|Frank
|35,3607
|35,5738
|% 0,26
|
|Riyal
|8,2939
|8,3355
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,43
|22,47
|% 0,66
|
|Platin
|877,34
|882,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|919,91
|926,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,01
|82,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,81
|2.034,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AYCES
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 633 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 84 kaybederek (% -0.98 ) 7, 951
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, MERKO, BERA, QNBFL, PATEK, FONET, DIRIT, BRKVY, ORCAY, LMKDC