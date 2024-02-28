***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.01.2024-22.01.2024-15.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 26 numaralı maddelerinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 05.02.2024 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 27.02.2024 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252809BIST