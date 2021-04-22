***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
22.04.2021 14:02
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin 23 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ve 9'uncu maddelerinde yapılması kararlaştırılan değişikliklere ilişkin karar 21 Nisan 2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Şirketimizin Güncel Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 21/04/2021 21/04/2021 10314
9 21/04/2021 21/04/2021 10314
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930516
BIST
15:271.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
15:278,2863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1072
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
15:279,9818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1152
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
15:27474,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,42
|Açılış
|: 474,30
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler15:27
|FORMT
|1,16
|9.174.722
|% 16,00
|
|MRSHL
|245,30
|1.433.230
|% 10,00
|
|KONTR
|54,80
|21.791.856
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.224.393
|% 10,00
|
|INTEM
|31,68
|3.574.967
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.678.342
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,23
|144.401.402
|% -9,52
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|TUREX
|11,00
|151.153.114
|% -5,98
|
|GARAN
|7,03
|1.221.451.214
|% 1,01
|
|KOZAL
|107,80
|648.176.066
|% 2,57
|
|EREGL
|17,98
|595.343.804
|% 0,78
|
|THYAO
|11,13
|371.368.207
|% 2,11
|
|PETKM
|6,32
|346.426.759
|% -0,94
|
|GARAN
|7,03
|1.221.451.214
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,08
|260.632.485
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|216.487.699
|% 0,55
|
|TSKB
|1,21
|94.035.462
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,91
|193.796.684
|% -0,68
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2795
|8,2863
|% 1,31
|
|Euro
|9,9757
|9,9818
|% 1,17
|
|Sterlin
|11,4219
|11,4792
|% 0,53
|
|Frank
|8,9842
|9,0384
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1960
|2,2070
|% 0,96
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,39
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,33
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.181
|26,00
|
|Tam
|3.120
|3.199
|27,16
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|13,14
|
|Çeyrek
|756
|774
|6,56
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|0,00
|
|B. Petrol
|65,40
|65,40
|0,08
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, DOHOL, TTKOM
-
15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, KOZAL
-
15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 75 artarak (% 0.84 ) 1, 166
-
15:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, OSMEN, GARFA, BALAT, ATLAS, GWIND, SEKUR, UMPAS, BURVA, INTEM
-
15:41
BURVA, ACSEL, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında