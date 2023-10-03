***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
03.10.2023 17:16
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 27/09/2023 27/09/2023 10923
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199001
BIST
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18:058.514
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 26,58
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
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8.462
En Yüksek
8.563
18:0527,5119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0627
|Açılış
|: 27,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
18:0528,8742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0840
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,3488
En Düşük
28,7254
18:051.614,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.614,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
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|BFREN
|7.413,80
|21.351.744
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|
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|982,50
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|EGEEN
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|1.359.022.355
|% 10,00
|
|HUBVC
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|
|KONYA
|6.409,30
|588.901.837
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|
|SNPAM
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|
|ISBIR
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|% 9,89
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EKGYO
|8,31
|2.591.471.297
|% -1,07
|
|ODAS
|13,94
|3.233.710.552
|% 4,73
|
|PSGYO
|6,60
|1.274.716.371
|% -6,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
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|27,5041
|27,5119
|% 0,23
|
|Euro
|28,8073
|28,8742
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,1450
|33,3112
|% 0,22
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|29,9352
|% -0,04
|
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|7,3099
|7,3465
|% 0,19
|
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|Alış
|Satış
|%
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|1.826
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|1.614
|0,70
|
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|11.251
|35,00
|
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|26,00
|
|Yarım
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|5.500
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|2.709
|2.750
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|18,73
|0,15
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