***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
22.02.2022 22:32
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2021 - 31/12/2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003613
BIST
10:422.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 20,66
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.041
En Düşük
2.031
10:4213,8014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7030
10:4215,6629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0193
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6646
En Düşük
15,5259
10:42840,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,65
|Açılış
|: 841,06
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler10:42
|HUNER
|2,42
|7.060.795
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|KERVN
|0,71
|140.691
|% 9,23
|
|BASCM
|5,30
|37.238
|% 8,38
|
|KLGYO
|1,05
|4.987.391
|% -56,25
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|29,64
|767.312.297
|% 4,37
|
|THYAO
|29,00
|493.696.831
|% 0,42
|
|KRDMD
|11,73
|441.624.099
|% 1,47
|
|YKBNK
|4,00
|148.706.187
|% 0,25
|
|GARAN
|11,71
|142.767.416
|% 0,17
|
|ODAS
|1,41
|126.858.543
|% 3,68
|
|KRDMD
|11,73
|441.624.099
|% 1,47
|
|YKBNK
|4,00
|148.706.187
|% 0,25
|
|EREGL
|29,64
|767.312.297
|% 4,37
|
|KARSN
|4,13
|94.787.229
|% -0,24
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7957
|13,8014
|% -0,01
|
|Euro
|15,6535
|15,6629
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,7070
|18,8008
|% 0,07
|
|Frank
|14,9168
|15,0066
|% 0,00
|
|Riyal
|3,6660
|3,6844
|% -0,07
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-5,57
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|0,13
|