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***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

09.08.2022 23:11
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01/01/2022 - 30/06/2022 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053933


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
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Dolar 17,8896 17,9398 % -0,05  
Euro 18,2777 18,3344 % 0,20  
Sterlin 21,5554 21,6635 % -0,16  
Frank 18,6993 18,8119 % 0,04  
Riyal 4,7483 4,7721 % -0,14  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.795 5,48  
Altın Gr. 1.033 1.033 1,94  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.908 6.999 12,00  
Yarım 3.366 3.422 6,00  
Çeyrek 1.688 1.710 3,00  
Gümüş.Ons 20,52 20,55 -0,13  
Gümüş Gr. 11,82 11,84 -0,09  
B. Petrol 96,44 96,44 -0,21  
Seans Raporu 17:59
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