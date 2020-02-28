***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi28/02/2020Karar Sayısı1859SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıFAALİYET RAPORU VE URF – KYBF ŞABLONLARI ÜZERİNDEN YAPILAN KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLAMALARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANIKARAR TARİHİ:28.02.2020KARAR SAYISI :1859Şirketimizin 01 Ocak-31 Aralık 2019 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan Kurumsal Yönetim Uyum raporlamaları tarafımızca incelenmiştir.İncelenen 01 Ocak-31 Aralık 2019 dönemi Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamalarının Ortaklığın sahip olduğu bilgiler doğrultusunda hazırlandığı ve söz konusu dönem itibariyle, Şirketimizin faaliyet sonuçlarını doğru biçimde yansıttığı, Raporun görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiştir.Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamalarının faaliyetimizin gelişimini dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.ÇİMSAÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş.Ülkü ÖZCAN Vecih YILMAZGenel Müdür Genel Müdür Yardımcısı(Finans ve Mali İşler)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823003BIST