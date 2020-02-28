***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
28.02.2020 19:00
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2020
Karar Sayısı
1859
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
FAALİYET RAPORU VE URF – KYBF ŞABLONLARI ÜZERİNDEN YAPILAN KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLAMALARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
KARAR TARİHİ:28.02.2020
KARAR SAYISI :1859
Şirketimizin 01 Ocak-31 Aralık 2019 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan Kurumsal Yönetim Uyum raporlamaları tarafımızca incelenmiştir.
İncelenen 01 Ocak-31 Aralık 2019 dönemi Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamalarının Ortaklığın sahip olduğu bilgiler doğrultusunda hazırlandığı ve söz konusu dönem itibariyle, Şirketimizin faaliyet sonuçlarını doğru biçimde yansıttığı, Raporun görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiştir.
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamalarının faaliyetimizin gelişimini dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÇİMSA
ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Ülkü ÖZCAN Vecih YILMAZ
Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı
(Finans ve Mali İşler)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823003
BIST