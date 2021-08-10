***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi1.10.2020, 22.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/06/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıCimsa Adriatico S.R.L.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuÇimento Satış ve Pazarlama FaaliyetiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi4.054.545 EUROİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.06.2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı2.838.182 EUROBeher Pay Fiyatı1,62Toplam Tutar4.588.922 USDSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)70Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,63%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,93%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı23.610.980Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıCimsa Sabanci Cement BVKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiİştirakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi22/06/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme raporu baz alınarak belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası05.04.2021 - 202101K9982023Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarDeğerleme raporunda, şirket değeri 10.935.074 USD ile 13.980.194 USD arasında tespit edilmiştir. Buna göre, şirketin %100 değeri 12.209.028 USD olarak belirlenmiş olup, 5.653.425 USD net finansal borç düzeltmesi sonrasında şirketin %100 payının makul hisse değeri 6.555.603 USD ve %70 payının makul hisse değeri 4.588.922 USD olarak hesaplanmıştır.(**)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar22.06.2021 tarihli KAP açıklamamızda Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Cimsa Adriatico S.R.L''nin şirketimizin sahip olduğu %70 payının tamamının Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV'ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 4.867.946 USD bedelle satılmasına karar verildiği söz konusu satış bedelinin kapanış tarihli finansal tablolarda yer alan değerler üzerinden düzeltmeye tabi tutulacağı ve ve nihai satış bedeli ile satış sonucu oluşan kar/zarar tutarının KAP'ta ayrıca açıklanacağı duyurulmuştu.Bu çerçevede, kapanış tarihli finansal tablolardaki değerlere göre yapılan düzeltmeler sonucunda nihai satış bedeli 4.588.922 USD olarak hesaplanmış olup, nihai tutar ve oranlara tabloda yer verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, bu işlem ve diğer 3 bağlı ortaklık hisse satışlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda, Tebliğ'in 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen önemlilik ölçütlerinin sağlanmadığı, bu nedenle bir bütün olarak bu satış işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan önemli nitelikteki işlem kabul edilmeyeceğini ve ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956639BIST