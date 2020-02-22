***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.726.195.637 1.699.958.055Satışların Maliyeti22 -1.422.037.589 -1.293.977.441TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)304.158.048 405.980.614BRÜT KAR (ZARAR)304.158.048 405.980.614Genel Yönetim Giderleri22 -154.045.385 -108.623.377Pazarlama Giderleri22 -15.275.456 -14.221.118Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -6.445.651 -3.851.468Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 127.791.469 101.266.576Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -92.028.763 -61.790.226ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)164.154.262 318.761.001Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 47.210.278 30.705.614Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -8.354Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 28.408.313 38.699.123FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)239.772.853 388.157.384Finansman Gelirleri25 6.098.730 5.141.861Finansman Giderleri25 -277.872.771 -218.188.378SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-32.001.188 175.110.867Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri16.811.515 -21.254.018Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -7.964.053 -11.217.802Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 24.775.568 -10.036.216SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-15.189.673 153.856.849DÖNEM KARI (ZARARI)-15.189.673 153.856.849Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-28.359.153 -1.068.683Ana Ortaklık Payları13.169.480 154.925.532Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,09750000 1,14690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI335.168.305 357.643.049Dönem Karı (Zararı)-32.001.188 175.110.867Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-32.001.188 175.110.867Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler361.554.512 155.864.895Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 142.555.454 109.016.505Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.951.990 6.605.046Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -3.040.527 6.436.741Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.287.258 168.305Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler14 3.705.259Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.512.147 11.724.522Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 12.363.742 10.178.804Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 3.199.423 1.898.422Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -51.018 -352.704Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler196.567.251 132.055.699Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23/25 -8.887.903 -7.387.733Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23/25 205.455.154 139.443.432Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler70.790.861 26.950.073Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7.768.532 -63.517.168Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6.743.743 -63.517.168Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler6 1.024.789Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -28.408.313 -38.699.123İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -28.408.313 -38.699.123Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-46.183.410 -28.270.659Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -46.183.410 -28.270.659İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler27.330.852 50.197.958Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.328.643 86.810.845İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.328.643 86.810.845Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.000.723 -1.067.910İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-41.000.723 -1.067.910Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.193.961 -43.648.508Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.671.473 5.322.163İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)57.671.473 5.322.163Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.794.784 2.781.368İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)30.794.784 2.781.368Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları356.884.176 381.173.720Alınan Faiz23 2.789.173 2.245.872Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -10.716.881 -11.422.549Vergi İadeleri (Ödemeleri)-13.788.163 -14.353.994YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-120.258.258 -225.493.961Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri52.932.650 35.219.585Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri52.932.650 35.219.585Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-173.190.908 -257.008.287Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -171.072.514 -255.735.339Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -2.118.394 -1.272.948Verilen Nakit Avans ve Borçlar-3.705.259Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-3.705.259FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-69.829.113 -162.782.678Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.278.243.332 1.591.775.453Kredilerden Nakit Girişleri1.278.243.332 1.591.775.453Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.202.273.873 -1.633.107.590Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.202.273.873 -1.633.107.590Ödenen Temettüler-67.542.221Ödenen Faiz-151.897.302 -59.050.181Alınan Faiz25 6.098.730 5.141.861YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)145.080.934 -30.633.590Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-79.477.093 27.966.862NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65.603.841 -2.666.728DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 201.636.639 204.303.367DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 267.240.480 201.636.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 267.350.543 202.067.347Ticari Alacaklar6 460.975.667 435.316.646İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 2.032.726 18.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar458.942.941 435.298.149Diğer Alacaklar3.972.111 1.593.821İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 228.724 248.597İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.743.387 1.345.224Türev Araçlar20 17.099.686 22.511.102Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar17.099.686 22.511.102Stoklar9 184.773.904 190.255.123Peşin Ödenmiş Giderler10 12.154.694 9.539.353Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 3.078.501 2.526.430Diğer Dönen Varlıklar18a 104.203.590 76.159.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar104.203.590 76.159.066ARA TOPLAM1.053.608.696 939.968.888Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 131.852 280.706TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.053.740.548 940.249.594DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar64.478 64.478Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar30 64.478 64.478Ticari Alacaklar6 0 700.600İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 700.600Diğer Alacaklar8 4.009.281 3.682.965İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.009.281 3.682.965Türev Araçlar20 24.287.721 57.332.437Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar24.287.721 57.332.437Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 310.993.227 270.207.613Maddi Duran Varlıklar11 2.090.142.424 1.982.238.668Kullanım Hakkı Varlıkları2 40.381.296 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar166.153.834 170.034.768Şerefiye14 148.119.252 151.824.511Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 18.034.582 18.210.257Peşin Ödenmiş Giderler1.582.452 912.971İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.582.452 912.971Ertelenmiş Vergi Varlığı26 59.162.445 40.740.895Diğer Duran Varlıklar24.239.065 17.824.367İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar18a 24.239.065 17.824.367TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.721.016.223 2.543.739.762TOPLAM VARLIKLAR3.774.756.771 3.483.989.356KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar674.684.295 788.523.502İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar261.670.888 148.008.425Banka Kredileri7 261.670.888 148.008.425İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar413.013.407 640.515.077Banka Kredileri7 413.013.407 640.515.077Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları205.671.050 240.587.041İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları62.150.067 50.801.175Banka Kredileri7 62.150.067 50.801.175İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları143.520.983 189.785.866Banka Kredileri7 143.520.983 189.785.866Ticari Borçlar6 353.739.900 296.068.427İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 63.805.500 58.574.646İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar289.934.400 237.493.781Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 9.459.649 6.066.777Diğer Borçlar8 26.554.732 13.266.905İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 3.537.576 1.572.923İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar23.017.156 11.693.982Türev Araçlar17.038.221 41.562.030Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar20 17.038.221 41.562.030Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.577.123 15.389.576İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 23.577.123 15.389.576Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 287.389 6.111.499Kısa Vadeli Karşılıklar20.028.140 20.256.717Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 0 3.428.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 20.028.140 16.828.717Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.502.245 8.575.707İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18b 14.502.245 8.575.707ARA TOPLAM1.345.542.744 1.436.408.181TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.345.542.744 1.436.408.181UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar820.816.512 451.361.209İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar177.828.189 84.335.928Banka Kredileri7 177.828.189 84.335.928İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar642.988.323 367.025.281Banka Kredileri7 642.988.323 367.025.281Türev Araçlar23.036.946 55.936.459Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar20 23.036.946 55.936.459Uzun Vadeli Karşılıklar47.337.626 38.102.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15,17 43.128.555 33.842.645Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 4.209.071 4.260.089Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 52.259.704 50.701.393TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER943.450.788 596.101.795TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.288.993.532 2.032.509.976ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.387.934.113 1.326.025.851Ödenmiş Sermaye19 135.084.442 135.084.442Sermaye Düzeltme Farkları19 41.741.516 41.741.516Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.099.415 1.099.415Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.924.835 -5.777.277Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.924.835 -5.777.277Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.924.835 -5.777.277Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27.302.196 -24.584.144Yabancı Para Çevrim Farkları54.499.662 66.947.614Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-39.575.608 -75.387.265Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-39.575.608 -75.387.265Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)12.378.142 -16.144.493Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)12.378.142 -16.144.493Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler193.104.976 193.104.976Yasal Yedekler193.104.976 193.104.976Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları985.356.923 830.431.391Net Dönem Karı veya Zararı13.169.480 154.925.532Kontrol Gücü Olmayan Paylar97.829.126 125.453.529TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.485.763.239 1.451.479.380TOPLAM KAYNAKLAR3.774.756.771 3.483.989.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -6.500.138 29.853.540 -9.896.684 12.381.134 187.026.176 675.700.470 -228.351.942 1.294.841.813 127.507.998 1.422.349.811Transferler6.078.800 222.273.142 -228.351.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)722.861 37.094.074 -65.490.581 -28.525.627 154.925.532 98.726.259 -2.054.469 96.671.790Dönem Karı (Zararı)154.925.532 154.925.532 -1.068.683 153.856.849Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)722.861 37.094.074 -65.490.581 -28.525.627 -56.199.273 -985.786 -57.185.059Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları-67.542.221 -67.542.221 -67.542.221Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -5.777.277 66.947.614 -75.387.265 -16.144.493 193.104.976 830.431.391 154.925.532 1.326.025.851 125.453.529 1.451.479.380Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -5.777.277 66.947.614 -75.387.265 -16.144.493 193.104.976 830.431.391 154.925.532 1.326.025.851 125.453.529 1.451.479.380Transferler154.925.532 -154.925.532Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.147.558 -12.447.952 35.811.657 28.522.635 13.169.480 61.908.262 -27.624.403 34.283.859Dönem Karı (Zararı)13.169.480 13.169.480 -28.359.153 -15.189.673Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.147.558 -12.447.952 35.811.657 28.522.635 48.738.782 734.750 49.473.532Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -8.924.835 54.499.662 -39.575.608 12.378.142 193.104.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-15.189.673 153.856.849DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.147.557 704.339Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.035.330 880.424Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler887.773 -176.085Dönem Vergi (Gideri) Geliri887.773 -176.085Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar52.621.089 -57.889.398Yabancı Para Çevrim Farkları-11.713.203 36.126.810Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)36.567.481 -34.801.265Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)36.567.481 -34.801.265Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)45.912.381 -79.898.509Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)45.912.381 -79.898.509Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-18.145.570 20.683.566Dönem Vergi (Gideri) Geliri-18.145.570 20.683.566DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.473.532 -57.185.059TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.283.859 96.671.790Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-27.624.403 -2.054.469Ana Ortaklık Payları61.908.262 98.726.259http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821067BIST