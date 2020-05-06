***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 411.677.716 336.189.944Satışların Maliyeti22 -348.023.193 -268.980.133TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)63.654.523 67.209.811BRÜT KAR (ZARAR)63.654.523 67.209.811Genel Yönetim Giderleri22 -47.712.936 -29.976.031Pazarlama Giderleri22 -5.351.321 -3.364.076Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -1.436.623 -981.308Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 74.040.356 27.778.377Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -45.685.320 -15.736.441ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.508.679 44.930.332Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 3.889.134 16.624.140Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 -4.383Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 15.571.575 9.678.828FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)56.969.388 71.228.917Finansman Gelirleri25 4.690.685 1.398.453Finansman Giderleri25 -81.566.223 -65.795.607SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-19.906.150 6.831.763Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri26 6.148.102 4.722.374Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.811.020 -3.868.633Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.959.122 8.591.007SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-13.758.048 11.554.137DÖNEM KARI (ZARARI)-13.758.048 11.554.137Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.566.032 -6.638.037Ana Ortaklık Payları-8.192.016 18.192.174Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,06060000 0,13470000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.950.771 -25.782.338Dönem Karı (Zararı)-19.906.150 6.831.763Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-19.906.150 6.831.763Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler101.413.268 81.216.232Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 37.618.697 32.427.649Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler443.309 1.035.322Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 8.000 937.387Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 435.309 97.935Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.012.759 8.571.291Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 5.558.503 8.159.500Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 691.030 100.345Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -236.774 311.446Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler38.543.145 54.838.848Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23/25 -5.028.677 -1.812.635Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23/25 43.571.822 56.651.483Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler38.256.067 10.132.241Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler38.348.030 9.150.495Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-91.963 981.746Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-15.571.575 -9.678.828İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -15.571.575 -9.678.828Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.889.134 -16.110.291Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -3.889.134 -16.110.291İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-67.106.220 -111.826.962Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-53.715.157 -22.789.075İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-53.715.157 -22.789.075Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.808.052 -41.523.220İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.808.052 -41.523.220Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-80.818.873 -70.064.423Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler90.958.697 -5.691.589İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)90.958.697 -5.691.589Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.722.835 28.241.345İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.722.835 28.241.345Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.400.898 -23.778.967Alınan Faiz23 337.992 414.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -2.115.636 -1.113.528Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.672.483 -1.304.025YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.106.289 -37.788.825Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.442.596 23.284.759Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11/19 5.442.596 23.284.759Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.548.885 -61.073.584Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -9.470.311 -61.073.584Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -78.574 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI487.096.276 37.001.523Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri902.447.696 324.568.799Kredilerden Nakit Girişleri902.447.696 324.568.799Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-372.117.972 -261.785.143Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-372.117.972 -261.785.143Ödenen Faiz-47.924.133 -27.180.586Alınan Faiz25 4.690.685 1.398.453YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)493.940.758 -26.569.640Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-4.982.337 -47.553.093NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)488.958.421 -74.122.733DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 267.240.480 217.427.133DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 756.198.901 143.304.400Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 756.319.454 267.350.543Ticari Alacaklar6 514.374.772 460.975.667İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 1.578.370 2.032.726İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar512.796.402 458.942.941Diğer Alacaklar2.839.752 3.972.111İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 228.724 228.724İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.611.028 3.743.387Türev Araçlar20 34.388.082 17.099.686Stoklar9 265.157.468 184.773.904Peşin Ödenmiş Giderler10 23.864.761 12.154.694Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 11.695.994 3.078.501Diğer Dönen Varlıklar18a 101.403.101 104.203.590ARA TOPLAM1.710.043.384 1.053.608.696Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 129.891 131.852TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.710.173.275 1.053.740.548DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar64.478 64.478Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar64.478 64.478Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 4.312.692 4.009.281Türev Araçlar20 13.514.896 24.287.721Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 320.152.531 310.993.227Maddi Duran Varlıklar11 2.107.971.235 2.090.142.424Kullanım Hakkı Varlıkları12 47.660.050 40.381.296Maddi Olmayan Duran Varlıklar165.529.967 166.153.834Şerefiye14 148.119.252 148.119.252Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.410.715 18.034.582Peşin Ödenmiş Giderler11 2.226.894 1.582.452İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.226.894 1.582.452Ertelenmiş Vergi Varlığı26 67.579.295 59.162.445Diğer Duran Varlıklar18a 28.704.549 24.239.065TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.757.716.587 2.721.016.223TOPLAM VARLIKLAR4.467.889.862 3.774.756.771KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.228.373.540 674.684.295İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.224.367.076 670.341.047Banka Kredileri1.224.367.076 670.341.047İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.006.464 4.343.248Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.006.464 4.343.248Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 206.155.744 205.671.050Ticari Borçlar6 444.698.597 353.739.900İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 89.838.623 63.805.500İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar354.859.974 289.934.400Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 10.332.400 9.459.649Diğer Borçlar8 22.952.326 26.554.732İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 8.750.401 3.537.576İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.201.925 23.017.156Türev Araçlar20 34.498.656 17.038.221Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 20.449.274 23.577.123Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 425.926 287.389Kısa Vadeli Karşılıklar20.719.170 20.028.140Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 20.719.170 20.028.140Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18b 18.636.914 14.502.245ARA TOPLAM2.007.242.547 1.345.542.744TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.007.242.547 1.345.542.744UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 878.006.266 820.816.512İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar821.462.304 776.184.260Banka Kredileri821.462.304 776.184.260İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar56.543.962 44.632.252Kiralama İşlemlerinden Borçlar56.543.962 44.632.252Türev Araçlar20 12.266.207 23.036.946Uzun Vadeli Karşılıklar51.193.037 47.337.626Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar47.220.739 43.128.555Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar3.972.298 4.209.071Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 53.711.860 52.259.704TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER995.177.370 943.450.788TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.002.419.917 2.288.993.532ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.373.100.884 1.387.934.113Ödenmiş Sermaye19 135.084.442 135.084.442Sermaye Düzeltme Farkları19 41.741.516 41.741.516Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.099.415 1.099.415Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.703.659 -8.924.835Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.703.659 -8.924.835Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.703.659 -8.924.835Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.439.807 27.302.196Yabancı Para Çevrim Farkları77.707.045 54.499.662Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-39.946.230 -39.575.608Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-39.946.230 -39.575.608Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-14.321.008 12.378.142Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-14.321.008 12.378.142Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler193.104.976 193.104.976Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları998.526.403 985.356.923Net Dönem Karı veya Zararı-8.192.016 13.169.480Kontrol Gücü Olmayan Paylar92.369.061 97.829.126TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.465.469.945 1.485.763.239TOPLAM KAYNAKLAR4.467.889.862 3.774.756.771Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.009.415 -5.777.277 66.947.614 -75.387.265 -16.144.493 193.104.976 830.431.391 154.925.532 1.326.025.851 125.453.529 1.451.479.380Transferler19 154.925.532 -154.925.532Dönem Karı (Zararı)18.192.174 18.192.174 -6.638.037 11.554.137Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.714.813 -20.845.186 -631.533 18.105.363 -5.086.169 366.636 -4.719.533Dönem Sonu Bakiyeler19 135.084.442 41.741.516 1.099.415 -7.492.090 46.102.428 -76.018.798 1.960.870 193.104.976 985.356.923 18.192.174 1.339.131.856 119.182.128 1.458.313.984Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -8.924.835 54.499.662 -39.575.608 12.378.142 193.104.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239Transferler19 13.169.480 -13.169.480Dönem Karı (Zararı)-8.192.016 -8.192.016 -5.566.032 -13.758.048Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.778.824 23.207.383 -370.622 -26.699.150 -6.641.213 105.967 -6.535.246Dönem Sonu Bakiyeler19 135.084.442 41.741.516 1.099.415 -11.703.659 77.707.045 -39.946.230 -14.321.008 193.104.976 998.526.403 -8.192.016 1.373.100.884 92.369.061 1.465.469.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-13.758.048 11.554.137DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.778.824 1.371.850Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.562.595 1.714.813Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler783.771 -342.963Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 783.771 -342.963Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.756.422 -6.091.383Yabancı Para Çevrim Farkları23.313.349 -23.565.213Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-34.229.679 22.088.543Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)-34.229.679 22.088.543Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-475.156 -770.470Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-475.156 -770.470Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.635.064 -3.844.243Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 7.635.064 -3.844.243DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.535.246 -4.719.533TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.293.294 6.834.604Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.460.065 -6.271.401Ana Ortaklık Payları-14.833.229 13.106.005http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842888BIST