***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 971.792.688 812.064.117 560.114.972 475.874.173Satışların Maliyeti22 -798.725.684 -662.336.403 -450.702.491 -393.356.270TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)173.067.004 149.727.714 109.412.481 82.517.903BRÜT KAR (ZARAR)173.067.004 149.727.714 109.412.481 82.517.903Genel Yönetim Giderleri22 -91.088.594 -62.165.510 -43.375.658 -32.189.479Pazarlama Giderleri22 -9.582.966 -8.350.570 -4.231.645 -4.986.494Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -2.666.354 -2.467.640 -1.229.731 -1.486.332Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 149.550.273 61.048.378 75.509.917 33.270.001Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -78.961.343 -43.403.403 -33.276.023 -27.666.962ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)140.318.020 94.388.969 102.809.341 49.458.637Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 14.020.606 28.278.874 10.131.472 11.654.734Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -102.657 -184.086 -102.657 -179.703Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 30.648.705 19.264.052 15.077.130 9.585.224FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)184.884.674 141.747.809 127.915.286 70.518.892Finansman Gelirleri25 11.294.364 3.705.018 6.603.679 2.306.565Finansman Giderleri25 -165.040.742 -151.223.634 -83.474.519 -85.428.027SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.138.296 -5.770.807 51.044.446 -12.602.570Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.096.258 15.418.428 -3.051.844 10.696.054Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -8.547.445 -6.109.755 -6.736.425 -2.241.122Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 11.643.703 21.528.183 3.684.581 12.937.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34.234.554 9.647.621 47.992.602 -1.906.516DÖNEM KARI (ZARARI)34.234.554 9.647.621 47.992.602 -1.906.516Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.589.477 -13.553.843 1.976.555 -6.915.806Ana Ortaklık Payları37.824.031 23.201.464 46.016.047 5.009.290Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,28000000 0,17180000 0,34060000 0,03710000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI179.231.836 53.342.517Dönem Karı (Zararı)31.138.296 -5.770.807Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)31.138.296 -5.770.807Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler185.449.784 183.333.557Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 79.075.832 70.442.408Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.756.786 1.236.720Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 908.000 937.387Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 848.786 299.333Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.600.397 11.741.649Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 7.752.492 9.988.772Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.052.250 1.727.071Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -204.345 25.806Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler74.057.702 102.691.449Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23,25 -12.102.679 -5.423.085Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23,25 86.160.381 108.114.534Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler66.525.721 43.294.487Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler74.382.478 41.396.357Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-9.173.011 1.898.130Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler1.316.254 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -30.648.705 -19.264.052İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-30.648.705 -19.264.052Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.917.949 -26.809.104Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -13.917.949 -26.809.104İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.509.323 -112.957.205Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-56.373.623 -58.790.938İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -56.373.623 -58.790.938Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.427.793 -50.006.010İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.427.793 -50.006.010Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -40.963.374 -105.434.740Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.499.367 70.865.173İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 54.499.367 70.865.173Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.756.100 30.409.310İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26.756.100 30.409.310Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları184.078.757 64.605.545Alınan Faiz23 808.314 1.718.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -2.543.228 -6.222.533Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.112.007 -6.758.562YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.383.624 -99.564.694Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.481.161 35.334.399Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.481.161 35.334.399Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.864.785 -134.899.093Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.748.822 -134.856.854Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-115.963 -42.239FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.432.095 57.490.127Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri2.133.487 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları147.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.913.342.128 664.864.112Kredilerden Nakit Girişleri1.913.342.128 664.864.112Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.007.477.179 -545.178.783Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.007.477.179 -545.178.783Ödenen Faiz-94.724.895 -65.900.220Alınan Faiz25 11.294.364 3.705.018YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)147.416.117 11.267.950Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi852.802 -37.695.029NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)148.268.919 -26.427.079DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 267.240.480 201.636.639DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 415.509.399 175.209.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 415.731.655 267.350.543Ticari Alacaklar6 515.825.795 460.975.667İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 1.491.813 2.032.726İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar514.333.982 458.942.941Diğer Alacaklar2.923.201 3.972.111İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 223.504 228.724İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.699.697 3.743.387Türev Araçlar20 28.927.752 17.099.686Stoklar9 224.888.492 184.773.904Peşin Ödenmiş Giderler10 19.032.178 12.154.694Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 1.324.186 3.078.501Diğer Dönen Varlıklar18 115.560.874 104.203.590İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar115.560.874 104.203.590ARA TOPLAM1.324.214.133 1.053.608.696Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 11.398.387 11.865.457TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.335.612.520 1.065.474.153DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar64.478 64.478Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar64.478 64.478Diğer Alacaklar8 6.205.752 4.009.281Türev Araçlar20 23.314.204 24.287.721Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 345.285.139 310.993.227Maddi Duran Varlıklar2.098.240.358 2.078.408.819Kullanım Hakkı Varlıkları12 45.600.569 40.381.296Maddi Olmayan Duran Varlıklar164.784.650 166.153.834Şerefiye14 148.119.252 148.119.252Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.665.398 18.034.582Peşin Ödenmiş Giderler10 2.003.536 1.582.452Ertelenmiş Vergi Varlığı26 73.598.453 59.162.445Diğer Duran Varlıklar18 22.617.760 24.239.065TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.781.714.899 2.709.282.618TOPLAM VARLIKLAR4.117.327.419 3.774.756.771KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 897.290.214 674.684.295İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar231.095.090 500.875.973Banka Kredileri231.095.090 500.875.973İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar666.195.124 173.808.322Banka Kredileri650.959.897 169.465.074Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 15.235.227 4.343.248Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 179.166.331 205.671.050Ticari Borçlar6 408.239.267 353.739.900İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 106.749.375 63.805.500İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar301.489.892 289.934.400Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 9.805.550 9.459.649Diğer Borçlar8 17.334.163 26.554.732İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 519.404 3.537.576İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.814.759 23.017.156Türev Araçlar20 27.707.767 17.038.221Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 29.222.084 23.577.123Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 5.722.827 287.389Kısa Vadeli Karşılıklar38.055.541 28.730.893Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.000.000 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 37.055.541 28.730.893Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 28.512.901 5.799.492ARA TOPLAM1.641.056.645 1.345.542.744TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.641.056.645 1.345.542.744UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar671.546.532 820.816.512İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar671.546.532 820.816.512Banka Kredileri7 624.988.666 776.184.260Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 46.557.866 44.632.252Türev Araçlar20 22.792.870 23.036.946Uzun Vadeli Karşılıklar52.230.086 47.337.626Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15,17 48.225.360 43.128.555Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 4.004.726 4.209.071Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 54.378.145 52.259.704TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER800.947.633 943.450.788TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.442.004.278 2.288.993.532ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.431.323.818 1.387.934.113Ödenmiş Sermaye19 135.084.442 135.084.442Sermaye Düzeltme Farkları19 41.741.516 41.741.516Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.099.415 1.099.415Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.198.319 3.453.307Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.645.633 -8.924.835Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.645.633 -8.924.835Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.552.686 12.378.142Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)37.141.354 14.924.054Yabancı Para Çevrim Farkları85.460.894 54.499.662Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-48.319.540 -39.575.608Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-48.319.540 -39.575.608Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler193.104.976 193.104.976Yasal Yedekler193.104.976 193.104.976Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları998.526.403 985.356.923Net Dönem Karı veya Zararı37.824.031 13.169.480Kontrol Gücü Olmayan Paylar243.999.323 97.829.126TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.675.323.141 1.485.763.239TOPLAM KAYNAKLAR4.117.327.419 3.774.756.771Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -16.144.493 -5.777.277 66.947.614 -75.387.265 193.104.976 830.431.391 154.925.532 1.326.025.851 125.453.529 1.451.479.380Transferler154.925.532 -154.925.532Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.940.241 -1.555.606 -15.708.368 17.806.252 23.201.464 43.683.983 -12.907.499 30.776.484Dönem Karı (Zararı)23.201.464 23.201.464 -13.553.843 9.647.621Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.940.241 -1.555.606 -15.708.368 17.806.252 20.482.519 646.344 21.128.863Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 3.795.748 -7.332.883 51.239.246 -57.581.013 193.104.976 985.356.923 23.201.464 1.369.709.834 112.546.030 1.482.255.864Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 12.378.142 -8.924.835 54.499.662 -39.575.608 193.104.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239Transferler13.169.480 -13.169.480Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.930.828 -2.720.798 30.961.232 -8.743.932 37.824.031 43.389.705 -2.963.290 40.426.415Dönem Karı (Zararı)37.824.031 37.824.031 -3.589.477 34.234.554Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.930.828 -2.720.798 30.961.232 -8.743.932 5.565.674 626.187 6.191.861Sermaye Arttırımı147.000.000 147.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.133.487 2.133.487Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -1.552.686 -11.645.633 85.460.894 -48.319.540 193.104.976 998.526.403 37.824.031 1.431.323.818 243.999.323 1.675.323.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)34.234.554 9.647.621 47.992.602 -1.906.516DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.651.626 18.344.747 12.826.347 -1.132.464Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-17.860.036 25.564.412 16.369.643 3.475.869Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-17.860.036 25.564.412 16.369.643 3.475.869Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.208.410 -7.219.665 -3.543.296 -4.608.333Dönem Vergi (Gideri) Geliri4.696.613 -5.225.298 -3.617.688 -899.153Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-3.488.203 -1.994.367 74.392 -3.709.180Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar22.843.487 2.784.116 -99.240 26.980.864Yabancı Para Çevrim Farkları31.587.419 -15.022.136 8.274.070 8.543.079Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)31.587.419 -15.022.136 8.274.070 8.543.079Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.210.169 22.828.528 -10.735.013 23.598.998Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-11.210.169 22.828.528 -10.735.013 23.598.998Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.466.237 -5.022.276 2.361.703 -5.161.213Dönem Vergi (Gideri) Geliri2.466.237 -5.022.276 2.361.703 -5.161.213DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.191.861 21.128.863 12.727.107 25.848.400TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.426.415 30.776.484 60.719.709 23.941.884Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.963.290 -12.907.499 2.496.775 -6.636.095Ana Ortaklık Payları43.389.705 43.683.983 58.222.934 30.577.979http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867764BIST