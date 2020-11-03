***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









22 -3.674.709 -3.861.851 -1.008.355 -1.394.211Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 248.961.102 88.413.771 99.410.829 26.079.711Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -147.783.029 -67.866.658 -68.821.686 -24.463.255ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)296.638.883 135.101.090 156.320.863 39.426.439Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 24.935.039 41.209.231 10.914.433 14.216.040Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -1.067.410 -305.896 -964.753 -121.810Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 66.709.951 19.162.219 36.061.246 -101.833FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)387.216.463 195.166.644 202.331.789 53.418.836Finansman Gelirleri25 19.454.209 5.048.337 8.159.845 1.343.318Finansman Giderleri25 -255.496.194 -201.172.485 -90.455.452 -49.948.851SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)151.174.478 -957.504 120.036.182 4.813.303Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.467.540 10.931.323 -15.563.798 -4.487.105Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -26.583.351 -9.615.634 -18.035.906 -3.505.879Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 14.115.811 20.546.957 2.472.108 -981.226SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)138.706.938 9.973.819 104.472.384 326.198DÖNEM KARI (ZARARI)138.706.938 9.973.819 104.472.384 326.198Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.174.928 -21.481.716 6.764.405 -7.927.873Ana Ortaklık Payları135.532.010 31.455.535 97.707.979 8.254.071Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 1,00330000 0,23290000 0,72330000 0,06110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI286.872.668 197.813.956Dönem Karı (Zararı)151.174.478 -957.504Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)151.174.478 -957.504Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler243.151.165 262.903.475Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 117.943.108 109.074.695Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.567.836 -2.785.060Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6,8 2.598.690 -3.112.802Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 969.146 327.742Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.486.196 16.249.269Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 10.038.898 12.520.253Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.672.215 1.950.982Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -224.917 1.778.034Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler99.061.363 122.044.649Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23,25 -19.821.625 -8.262.573Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler118.882.988 130.307.222Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler101.670.242 78.385.476Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23,25 129.868.430 69.411.690Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-29.573.188 8.973.786Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler1.375.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-66.709.951 -19.162.219İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -66.709.951 -19.162.219Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-23.867.629 -40.903.335Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -23.867.629 -40.903.335İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-91.695.230 -52.066.025Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-156.422.637 -29.062.072İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -156.422.637 -29.062.072Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.372.211 -56.872.543İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-34.372.211 -56.872.543Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -53.983.995 -42.481.517Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler78.545.456 60.357.184İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 78.545.456 60.357.184Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.538.157 15.992.923İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)74.538.157 15.992.923Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları302.630.413 209.879.946Alınan Faiz23 367.416 3.214.236Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -6.668.212 -9.028.391Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.456.949 -6.251.835YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.984.118 -123.662.457Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.325.619 42.200.777Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.325.619 42.200.777Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.309.737 -165.863.234Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -30.060.143 -165.753.345Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -249.594 -109.889FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-144.088.435 27.929.786Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri2.133.487 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları147.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.082.568.544 991.601.869Kredilerden Nakit Girişleri2.082.568.544 991.601.869Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.283.387.813 -850.992.586Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.283.387.813 -850.992.586Ödenen Faiz-111.856.862 -117.727.834Alınan Faiz25 19.454.209 5.048.337YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)139.800.115 102.081.285Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9.782.798 -66.066.847NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)149.582.913 36.014.438DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 267.240.480 201.636.639DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 416.823.393 237.651.077Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 417.035.297 267.350.543Ticari Alacaklar6 613.361.092 460.975.667İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 2.307.242 2.032.726İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar611.053.850 458.942.941Diğer Alacaklar3.286.221 3.972.111İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 223.504 228.724İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.062.717 3.743.387Türev Araçlar20 57.129.040 17.099.686Stoklar9 237.788.753 184.773.904Peşin Ödenmiş Giderler10 25.924.364 12.154.694Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 2.453.025 3.078.501Diğer Dönen Varlıklar18 128.644.663 104.203.590ARA TOPLAM1.485.622.455 1.053.608.696Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 11.334.818 11.865.457TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.496.957.273 1.065.474.153DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar64.478 64.478Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar64.478 64.478Diğer Alacaklar8 6.496.078 4.009.281Türev Araçlar20 21.649.749 24.287.721Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 374.212.837 310.993.227Maddi Duran Varlıklar11 2.145.647.322 2.078.408.819Kullanım Hakkı Varlıkları12 48.775.415 40.381.296Maddi Olmayan Duran Varlıklar164.731.871 166.153.834Şerefiye14 148.119.252 148.119.252Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.612.619 18.034.582Peşin Ödenmiş Giderler10 3.959.204 1.582.452Ertelenmiş Vergi Varlığı26 90.867.607 59.162.445Diğer Duran Varlıklar18 16.837.642 24.239.065TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.873.242.203 2.709.282.618TOPLAM VARLIKLAR4.370.199.476 3.774.756.771KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.196.959.420 674.684.295İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar150.891.238 261.786.745Banka Kredileri150.891.238 261.786.745İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.046.068.182 412.897.550Banka Kredileri1.029.846.226 408.554.302Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.221.956 4.343.248Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları203.621.824 205.671.050İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 62.034.211Banka Kredileri0 62.034.211İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları203.621.824 143.636.839Banka Kredileri203.621.824 143.636.839Ticari Borçlar6 432.285.356 353.739.900İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 59.597.917 63.805.500İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar372.687.439 289.934.400Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 10.789.430 9.459.649Diğer Borçlar8 17.047.739 26.554.732İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 258.728 3.537.576İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.789.011 23.017.156Türev Araçlar20 56.387.798 17.038.221Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 36.722.019 23.577.123Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 17.413.791 287.389Kısa Vadeli Karşılıklar15 59.425.728 28.730.893Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.000.000 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar56.425.728 28.730.893Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 49.347.345 5.799.492ARA TOPLAM2.080.000.450 1.345.542.744TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.080.000.450 1.345.542.744UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 393.534.796 820.816.512İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 177.828.189Banka Kredileri0 177.828.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar393.534.796 642.988.323Banka Kredileri337.323.501 598.356.071Kiralama İşlemlerinden Borçlar56.211.295 44.632.252Türev Araçlar20 21.183.397 23.036.946Uzun Vadeli Karşılıklar15 53.552.473 47.337.626Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar49.568.319 43.128.555Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 3.984.154 4.209.071Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 55.125.887 52.259.704TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER523.396.553 943.450.788TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.603.397.003 2.288.993.532ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.515.075.756 1.387.934.113Ödenmiş Sermaye19 135.084.442 135.084.442Sermaye Düzeltme Farkları19 41.741.516 41.741.516Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.099.415 1.099.415Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-20.416.451 3.453.307Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.416.451 3.453.307Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.226.360 -8.924.835Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.190.091 12.378.142Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.403.445 14.924.054Yabancı Para Çevrim Farkları99.656.887 54.499.662Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-69.253.442 -39.575.608Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-69.253.442 -39.575.608Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler193.104.976 193.104.976Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları998.526.403 985.356.923Net Dönem Karı veya Zararı135.532.010 13.169.480Kontrol Gücü Olmayan Paylar251.726.717 97.829.126TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.766.802.473 1.485.763.239TOPLAM KAYNAKLAR4.370.199.476 3.774.756.771Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -5.777.277 -16.144.493 66.947.614 -75.387.265 193.104.976 830.431.391 154.925.532 1.326.025.851 125.453.529 1.451.479.380Transferler154.925.532 -154.925.532Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.359.748 28.706.406 -22.173.750 38.956.553 31.455.535 75.584.966 -21.357.717 54.227.249Dönem Karı (Zararı)31.455.535 31.455.535 -21.481.716 9.973.819Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.359.748 28.706.406 -22.173.750 38.956.553 44.129.461 123.999 44.253.460Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -7.137.025 12.561.913 44.773.864 -36.430.712 193.104.976 985.356.923 31.455.535 1.401.610.847 104.095.812 1.505.706.659Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -8.924.835 12.378.142 54.499.662 -39.575.608 193.104.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239Transferler13.169.480 -13.169.480Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.301.525 -19.568.233 45.157.225 -29.677.834 135.532.010 127.141.643 4.764.104 131.905.747Dönem Karı (Zararı)135.532.010 135.532.010 3.174.928 138.706.938Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.301.525 -19.568.233 45.157.225 -29.677.834 -8.390.367 1.589.176 -6.801.191Sermaye Arttırımı147.000.000 147.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.133.487 2.133.487Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -13.226.360 -7.190.091 99.656.887 -69.253.442 193.104.976 998.526.403 135.532.010 1.515.075.756 251.726.717 1.766.802.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)138.706.938 9.973.819 104.472.384 326.198DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-21.478.098 30.000.344 -4.826.472 11.655.596Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.448.545 1.658.894 1.039.658 3.653.260Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-25.087.478 36.803.085 -7.227.443 11.238.673Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.057.925 -8.461.635 1.361.313 -3.236.337Dönem Vergi (Gideri) Geliri6.057.925 -8.461.635 1.361.313 -3.236.337Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar14.676.907 14.253.116 -8.166.580 11.469.000Yabancı Para Çevrim Farkları44.354.741 -24.703.437 12.767.322 -9.681.301Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-38.048.505 49.944.299 -26.838.336 27.115.771Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-38.048.505 49.944.299 -26.838.336 27.115.771Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.370.671 -10.987.746 5.904.434 -5.965.470Dönem Vergi (Gideri) Geliri8.370.671 -10.987.746 5.904.434 -5.965.470DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.801.191 44.253.460 -12.993.052 23.124.596TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)131.905.747 54.227.279 91.479.332 23.450.794Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.764.104 -21.357.717 7.727.394 -8.450.219Ana Ortaklık Payları127.141.643 75.584.996 83.751.938 31.901.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885973BIST