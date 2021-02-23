***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 2.076.298.962 1.577.651.788Satışların Maliyeti24 -1.608.546.273 -1.303.900.929TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)467.752.689 273.750.859BRÜT KAR (ZARAR)467.752.689 273.750.859Genel Yönetim Giderleri24 -147.337.906 -126.883.930Pazarlama Giderleri24 -15.955.724 ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)3 67.945.650 28.408.313FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)458.258.113 232.382.525Finansman Gelirleri27 31.322.385 6.098.469Finansman Giderleri27 -253.079.904 -267.228.450SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)236.500.594 -28.747.456Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.684.003 21.438.269Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -38.264.348 -6.126.482Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 17.580.345 27.564.751SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)215.816.591 -7.309.187DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17 -31.385.662 -7.880.487DÖNEM KARI (ZARARI)184.430.929 -15.189.674Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.684.687 -28.359.153Ana Ortaklık Payları175.746.242 13.169.479Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 1,30000000 0,10000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,23000000 -0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI554.045.161 335.165.250Dönem Karı (Zararı)210.454.034 -32.001.189Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)236.500.594 -28.747.456Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17 -26.046.560 -3.253.733Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler281.546.616 361.554.511Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler144.361.179 142.555.454Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10.581.935 2.951.990Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.353.869 -3.040.527Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.228.066 2.287.258Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler3.705.259Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.485.133 15.512.147Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19,16 16.597.574 12.363.742Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 5.641.693 3.199.423Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 245.866 -51.018Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler111.974.534 196.567.251Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-33.813.504 -8.887.903Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler145.788.038 205.455.154Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler99.482.398 78.559.393Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler116.102.123 70.790.861Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-18.028.480 6.743.743Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler6 1.408.755 1.024.789Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -67.945.650 -28.408.313İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -67.945.650 -28.408.313Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26 -39.392.913 -46.183.411Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -39.392.913 -46.183.411İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler91.502.654 27.330.852Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-54.219.187 -23.328.643İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-54.219.187 -23.328.643Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.484.128 -41.000.723İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.484.128 -41.000.723Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-106.306.494 3.193.961Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler240.336.307 57.671.473İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)240.336.307 57.671.473Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28.176.156 30.794.784İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)28.176.156 30.794.784Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları583.503.304 356.884.174Alınan Faiz2.477.738 2.786.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -7.747.795 -10.716.881Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.188.086 -13.788.161YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.555.779 -120.258.258Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri43.134.337 52.932.650Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri43.134.337 52.932.650Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-67.690.116 -173.190.908Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-67.079.825 -171.072.514Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-610.291 -2.118.394FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI137.076.842 -69.829.113Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri2.133.487Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları147.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.378.208.068 1.278.243.332Kredilerden Nakit Girişleri2.378.208.068 1.278.243.332Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.289.064.314 -1.202.273.873Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.289.064.314 -1.202.273.873Ödenen Faiz-132.536.165 -151.897.302Alınan Faiz31.335.766 6.098.730YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)666.566.224 145.077.879Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-29.936.525 -79.474.038NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)636.629.699 65.603.841DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 267.240.480 201.636.639DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 903.870.179 267.240.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 903.961.752 267.350.543Ticari Alacaklar6 321.765.215 460.975.667İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 685.287 2.032.726İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar321.079.928 458.942.941Diğer Alacaklar2.489.773 3.972.111İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 296.267 228.724İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.193.506 3.743.387Türev Araçlar22 42.587.851 17.099.686Stoklar9 228.653.262 205.947.421Peşin Ödenmiş Giderler10 59.158.323 12.154.694İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler59.158.323 12.154.694Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 200.717 3.078.501Diğer Dönen Varlıklar20 66.663.718 104.203.590İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar66.663.718 104.203.590ARA TOPLAM1.625.480.611 1.074.782.213Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12,17 931.420.959 11.865.457TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.556.901.570 1.086.647.670DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar64.478 64.478Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar64.478 64.478Diğer Alacaklar8 6.398.102 4.009.281Türev Araçlar22 10.907.697 24.287.721Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 708.350.343 310.993.227Maddi Duran Varlıklar11 1.579.599.880 2.078.408.819Kullanım Hakkı Varlıkları14 24.879.991 40.381.296Maddi Olmayan Duran Varlıklar164.773.022 166.153.834Şerefiye15 148.119.252 148.119.252Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 16.653.770 18.034.582Peşin Ödenmiş Giderler10 3.067.060 1.582.452Ertelenmiş Vergi Varlığı28 55.463.788 59.162.445Diğer Duran Varlıklar20 18.776.482 24.239.065TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.572.280.843 2.709.282.618TOPLAM VARLIKLAR5.129.182.413 3.795.930.288KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.124.649.125 674.684.295İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar151.297.334 261.786.745Banka Kredileri151.297.334 261.786.745İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 973.351.791 412.897.550Banka Kredileri960.596.381 408.554.302Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.755.410 4.343.248Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları181.271.407 205.671.050İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları62.034.211Banka Kredileri62.034.211İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları181.271.407 143.636.839Banka Kredileri7 181.271.407 143.636.839Ticari Borçlar6 572.397.678 352.762.993İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 96.973.610 63.805.500İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar475.424.068 288.957.493Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 8.584.985 9.459.649Diğer Borçlar337.850.942 26.554.732İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 315.454.117 3.537.576İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 22.396.825 23.017.156Türev Araçlar22 42.587.972 17.038.221Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 11.301.698 23.577.123Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 17.061.162 287.389Kısa Vadeli Karşılıklar16 37.387.985 28.730.893Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.807.614Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar29.580.371 28.730.893Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 61.052.734 27.949.916ARA TOPLAM2.394.145.688 1.366.716.261Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler17 544.197.063TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.938.342.751 1.366.716.261UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar254.981.967 820.816.512İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar177.828.189Banka Kredileri177.828.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 254.981.967 642.988.323Banka Kredileri229.509.051 598.356.071Kiralama İşlemlerinden Borçlar25.472.916 44.632.252Türev Araçlar22 12.503.741 23.036.946Uzun Vadeli Karşılıklar52.713.682 47.337.626Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 48.258.745 43.128.555Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 4.454.937 4.209.071Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 31.795.935 52.259.704TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER351.995.325 943.450.788TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.290.338.076 2.310.167.049ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.580.535.948 1.387.934.113Ödenmiş Sermaye21 135.084.442 135.084.442Sermaye Düzeltme Farkları21 41.741.516 41.741.516Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.099.415 1.099.415Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.753.120 3.453.307Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.463.476 -8.924.835Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.463.476 -8.924.835Diğer Kazançlar (Kayıplar)22.216.596 12.378.142Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.479.834 14.924.054Yabancı Para Çevrim Farkları85.992.327 54.499.662Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-60.512.493 -39.575.608Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-60.512.493 -39.575.608Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler193.104.976 193.104.976Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları998.526.403 985.356.923Net Dönem Karı veya Zararı175.746.242 13.169.480Kontrol Gücü Olmayan Paylar258.308.389 97.829.126TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.838.844.337 1.485.763.239TOPLAM KAYNAKLAR5.129.182.413 3.795.930.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -16.144.493 -5.777.277 66.947.614 -75.387.265 193.104.976 830.431.391 154.925.532 1.326.025.851 125.453.529 1.451.479.380Transferler154.925.532 -154.925.532Dönem Karı (Zararı)13.169.480 13.169.480 -28.359.153 -15.189.673Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28.522.635 -3.147.558 -12.447.952 35.811.657 13.169.480 48.738.728 734.750 49.473.478Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 12.378.142 -8.924.835 54.499.662 -39.575.608 193.104.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 12.378.142 -8.924.835 54.499.662 -39.575.608 193.104.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239Transferler13.169.480 -13.169.480Dönem Karı (Zararı)175.746.242 175.746.242 8.684.687 184.430.929Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.838.454 -3.538.641 31.492.665 -20.963.885 16.855.593 2.661.089 19.516.682Sermaye Arttırımı147.000.000 147.000.000Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.133.487 2.133.487Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 22.216.596 -12.463.476 85.992.327 -60.512.493 193.104.976 998.526.403 175.746.242 1.580.535.948 258.308.389 1.838.844.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)184.430.929 -15.189.674DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.299.814 25.375.077Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.423.301 -4.035.330Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları12.298.068 36.567.481Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.574.953 -7.157.074Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.574.953 -7.157.074Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar13.216.868 24.098.454Yabancı Para Çevrim Farkları34.153.752 -11.713.203Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.171.106 45.912.381Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-26.171.106 45.912.381Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.234.222 -10.100.724Dönem Vergi (Gideri) Geliri5.234.222 -10.100.724DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.516.682 49.473.531TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)203.947.611 34.283.857Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.345.776 -27.624.403Ana Ortaklık Payları192.601.835 61.908.260http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912024BIST