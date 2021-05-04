***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 639.268.757 327.140.117Satışların Maliyeti23 -500.807.982 -265.027.959TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)138.460.775 62.112.158BRÜT KAR (ZARAR)138.460.775 62.112.158Genel Yönetim Giderleri23 -30.503.963 -39.209.851Pazarlama Giderleri23 -3.261.079 -4.875.558Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -1.330.694 -1.436.623Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 97.528.577 70.349.836Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -46.460.420 -43.012.740ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)154.433.196 43.927.222Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 23.930.699 3.889.134Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 44.099.995 15.571.575FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)222.463.890 63.387.931Finansman Gelirleri26 13.366.442 4.687.890Finansman Giderleri26 -36.729.255 -77.198.603SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)199.101.077 -9.122.782Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.654.497 5.211.266Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -13.721.361 -996.699Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -10.933.136 6.207.965SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)174.446.580 -3.911.516DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16 -225.708 -9.846.531DÖNEM KARI (ZARARI)174.220.872 -13.758.047Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.337.987 -5.566.032Ana Ortaklık Payları160.882.885 -8.192.015Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 1,19100000 -0,06060000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,00170000 -0,07290000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-173.853.706 10.950.772Dönem Karı (Zararı)199.423.706 -19.906.149Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)199.101.077 -9.122.782Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16 322.629 -10.783.367Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-37.045.200 101.413.268Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler41.172.965 37.618.697Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler346.879 443.309Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler346.879 435.309Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.087.706 6.012.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 5.523.179 5.558.503Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 156.257 -236.774Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.777.859 38.543.145Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-16.361.360 -5.028.677Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31.139.219 43.571.822Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.317.003 38.348.030Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-39.716.918 -91.963Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-39.716.918 -91.963Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -44.099.995 -15.571.575Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-23.930.699 -3.889.134Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -23.930.699 -3.889.134İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-315.101.122 -67.106.220Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-83.015.368 -53.715.157İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-83.015.368 -53.715.157Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.191.453 -21.808.052İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.191.453 -21.808.052Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-65.312.445 -80.818.873Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-139.649.352 90.958.697İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-139.649.352 90.958.697Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.932.504 -1.722.835İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-24.932.504 -1.722.835Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-152.722.616 14.400.899Alınan Faiz2.991.690 337.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -7.324.120 -2.115.636Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16.798.660 -1.672.483YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-301.052.256 -4.106.289İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-294.432.360Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.175.398 5.442.596Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.175.398 5.442.596Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.795.294 -9.548.885Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.679.157 -9.470.311Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-116.137 -78.574FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-84.016.500 487.096.276Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri608.462.039 902.447.696Kredilerden Nakit Girişleri608.462.039 902.447.696Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-700.720.249 -372.117.972Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-700.720.249 -372.117.972Ödenen Faiz-5.127.961 -47.924.133Alınan Faiz13.369.671 4.690.685YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-558.922.462 493.940.759Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9.270.502 -4.982.338NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-549.651.960 488.958.421DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ903.870.179 267.240.480DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ354.218.219 756.198.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 355.069.673 903.961.752Ticari Alacaklar6 355.589.244 321.765.215İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 2.246.772 685.287İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar353.342.472 321.079.928Diğer Alacaklar8 1.159.214 2.489.773İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 240.750 296.267İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar918.464 2.193.506Türev Araçlar21 53.399.024 42.587.851Stoklar9 279.242.485 228.653.262Peşin Ödenmiş Giderler10 43.290.673 59.158.323Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 383.945 200.717Diğer Dönen Varlıklar19 66.213.480 66.663.718ARA TOPLAM1.154.347.738 1.625.480.611Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12,16 1.052.923.813 931.420.959TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.207.271.551 2.556.901.570DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar64.478 64.478Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar64.478 64.478Diğer Alacaklar8 4.930.002 6.398.102İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.930.002 6.398.102Türev Araçlar21 573.741 10.907.697Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 766.256.386 708.350.343Maddi Duran Varlıklar1.581.964.952 1.579.599.880Kullanım Hakkı Varlıkları13 22.251.921 24.879.991Maddi Olmayan Duran Varlıklar163.978.030 164.773.022Şerefiye14 148.119.252 148.119.252Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.858.778 16.653.770Peşin Ödenmiş Giderler10 2.796.609 3.067.060Ertelenmiş Vergi Varlığı27 56.795.863 55.463.788Diğer Duran Varlıklar19 20.587.970 18.776.482TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.620.199.952 2.572.280.843TOPLAM VARLIKLAR4.827.471.503 5.129.182.413KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 911.393.084 1.124.649.125İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.638.078 151.297.333Banka Kredileri12.638.078 151.297.333İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar898.755.006 973.351.792Banka Kredileri877.296.198 960.596.382Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 21.458.808 12.755.410Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 69.749.429 181.271.407İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları69.749.429 181.271.407Banka Kredileri69.749.429 181.271.407Ticari Borçlar6 436.092.654 572.397.678İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 65.501.743 96.973.610İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar370.590.911 475.424.068Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 9.544.564 8.584.985Diğer Borçlar30.325.671 337.850.942İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 12.516.437 315.454.117İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 17.809.234 22.396.825Türev Araçlar21 53.399.148 42.587.972Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 18.086.022 11.301.698Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 14.748.906 17.061.162Kısa Vadeli Karşılıklar15 51.835.650 37.387.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.000.000 7.807.614Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar50.835.650 29.580.371Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 5.152.484 61.052.734ARA TOPLAM1.600.327.612 2.394.145.688Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler16 662.310.344 544.197.063TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.262.637.956 2.938.342.751UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 488.568.164 254.981.967İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar88.136.547Banka Kredileri7 88.136.547İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar400.431.617 254.981.967Banka Kredileri7 384.640.190 229.509.051Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 15.791.427 25.472.916Türev Araçlar21 12.503.741Uzun Vadeli Karşılıklar56.124.714 52.713.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 51.513.520 48.258.745Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 4.611.194 4.454.937Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 33.778.961 31.795.935TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER578.471.839 351.995.325TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.841.109.795 3.290.338.076ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.714.973.939 1.580.535.948Ödenmiş Sermaye20 135.084.442 135.084.442Sermaye Düzeltme Farkları20 41.741.516 41.741.516Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.099.415 1.099.415Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.043.915 9.753.120Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.217.626 -12.463.476Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.217.626 -12.463.476Diğer Kazançlar (Kayıplar)8.173.711 22.216.596Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.831.975 25.479.834Yabancı Para Çevrim Farkları111.937.419 85.992.327Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-99.105.444 -60.512.493Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-99.105.444 -60.512.493Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler193.104.976 193.104.976Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.174.272.645 998.526.403Net Dönem Karı veya Zararı160.882.885 175.746.242Kontrol Gücü Olmayan Paylar271.387.769 258.308.389TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.986.361.708 1.838.844.337TOPLAM KAYNAKLAR4.827.471.503 5.129.182.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -8.924.835 54.499.662 -39.575.608 12.378.142 193.104.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13.169.480 -13.169.480Dönem Karı (Zararı)-8.192.015 -8.192.015 -5.566.032 -13.758.047Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.778.824 23.207.383 -370.622 -26.699.150 -6.641.213 105.967 -6.535.246Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 11.703.659 77.707.045 39.946.230 -14.321.008 193.104.976 998.526.403 -8.192.015 1.373.100.885 92.369.061 1.465.469.946Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -12.463.476 85.992.327 -60.512.493 22.216.596 193.104.976 998.526.403 175.746.242 1.580.535.948 258.308.389 1.838.844.337Transferler175.746.242 -175.746.242Dönem Karı (Zararı)160.882.885 160.882.885 13.337.987 174.220.872Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)245.850 25.945.092 -38.592.951 -14.042.885 -26.444.894 -258.607 -26.703.501Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -12.217.626 111.937.419 -99.105.444 8.173.711 193.104.976 1.174.272.645 160.882.885 1.714.973.939 271.387.769 1.986.361.708Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)174.220.872 -13.758.047DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.797.035 -29.477.974Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)307.312 -3.562.595Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-17.553.606 -34.229.679Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.449.259 8.314.300Dönem Vergi (Gideri) Geliri3.449.259 8.314.300Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-12.906.466 22.942.727Yabancı Para Çevrim Farkları25.686.485 23.313.349Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-48.241.189 -475.156Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-48.241.189 -475.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.648.238 104.534Dönem Vergi (Gideri) Geliri9.648.238 104.534DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-26.703.501 -6.535.247TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)147.517.371 -20.293.294Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.079.380 -5.460.065Ana Ortaklık Payları134.437.991 -14.833.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934518BIST