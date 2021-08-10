***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 1.641.708.428 854.030.804 1.002.439.671 526.890.687Satışların Maliyeti24 -1.265.035.903 -694.605.056 -764.227.921 -429.577.097TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)376.672.525 159.425.748 238.211.750 97.313.590BRÜT KAR (ZARAR)376.672.525 159.425.748 238.211.750 97.313.590Genel Yönetim Giderleri24 -74.966.999 -68.382.008 -44.463.036 -29.172.157Pazarlama Giderleri24 -6.589.442 -8.663.182 -3.328.363 -3.787.624Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -2.939.360 -2.666.354 -1.608.666 -1.229.731Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 157.716.495 141.664.021 60.187.918 71.314.185Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -87.773.900 -74.012.215 -41.313.480 -30.999.475ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)362.119.319 147.366.010 207.686.123 103.438.788Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 34.383.109 13.917.949 10.452.410 10.028.815Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 103.945.636 30.648.705 59.845.641 15.077.130FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)500.448.064 191.932.664 277.984.174 128.544.733Finansman Gelirleri27 17.824.992 11.288.380 4.458.550 6.600.490Finansman Giderleri27 -124.437.094 -156.650.722 -87.707.839 -79.452.119SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)393.835.962 46.570.322 194.734.885 55.693.104Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-74.540.172 1.355.764 -49.885.675 -3.855.502Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -62.620.056 -7.092.525 -48.898.695 -6.095.826Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -11.920.116 8.448.289 -986.980 2.240.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)319.295.790 47.926.086 144.849.210 51.837.602DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17 289.639.030 -13.691.531 289.864.738 -3.845.000DÖNEM KARI (ZARARI)608.934.820 34.234.555 434.713.948 47.992.602Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar29 28.471.010 -3.589.477 15.133.023 1.976.555Ana Ortaklık Payları29 580.463.810 37.824.032 419.580.925 46.016.047Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 4,29700000 0,28000000 3,10610000 0,34060000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 2,14410000 -0,10140000 2,14580000 -0,02850000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-162.959.209 179.231.837Dönem Karı (Zararı)698.213.142 31.138.297Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)393.835.962 46.570.322Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17 304.377.180 -15.432.025Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-313.232.074 185.449.784Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler64.966.678 79.075.832Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler97.808 1.756.786Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-851.722 908.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler949.530 848.786Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.856.153 8.600.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 14.906.457 7.752.492Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.126.126 1.052.250Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 823.570 -204.345Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.898.267 74.057.703Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-31.156.457 -12.102.678Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler55.054.724 86.160.381Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler33.639.183 74.382.478Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.097.315 -7.856.758Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-11.487.025 -9.173.012Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler6 -610.290 1.316.254Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -103.945.636 -30.648.705Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-34.383.109 -13.917.949Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -34.383.109 -13.917.949Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-302.264.103 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-531.163.617 -32.509.323Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-377.506.587 -56.373.623İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-377.506.587 -56.373.623Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.275.588 -16.427.793İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12.275.588 -16.427.793Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-71.384.380 -40.963.374Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-73.001.482 54.499.367İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-73.001.482 54.499.367Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.546.756 26.756.100İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-21.546.756 26.756.100Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-146.182.549 184.078.758Alınan Faiz13.331.465 808.314Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -8.027.690 -2.543.228Vergi İadeleri (Ödemeleri)-22.080.435 -3.112.007YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7.190.365 -3.383.624Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri334.798.007 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-294.432.360Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri34.568.970 16.481.161Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri34.568.970 16.481.161Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-58.839.148 -19.864.785Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-57.470.351 -19.748.822Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.368.797 -115.963Verilen Nakit Avans ve Borçlar-8.905.104 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-8.905.104FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-223.741.188 -28.432.095Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.133.487Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 147.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri317.958.344 1.913.342.128Kredilerden Nakit Girişleri317.958.344 1.913.342.128Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-535.094.199 -2.007.477.179Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-535.094.199 -2.007.477.179Ödenen Faiz-24.430.325 -94.724.895Alınan Faiz17.824.992 11.294.364YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-379.510.032 147.416.118Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi40.709.195 852.801NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-338.800.837 148.268.919DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ903.870.179 267.240.480DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ565.069.342 415.509.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 565.692.401 903.961.752Ticari Alacaklar6 700.733.817 321.765.215İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 179.646.273 685.287İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar521.087.544 321.079.928Diğer Alacaklar1.157.983 2.489.773İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 243.053 296.267İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 914.930 2.193.506Türev Araçlar22 42.008.524 42.587.851Stoklar9 299.088.112 228.653.262Peşin Ödenmiş Giderler10 50.613.854 59.158.323Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 1.553.980 200.717Diğer Dönen Varlıklar20 69.974.919 66.663.718ARA TOPLAM1.730.823.590 1.625.480.611Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12,17 344.295 931.420.959TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.731.167.885 2.556.901.570DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar64.478 64.478Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar64.478 64.478Diğer Alacaklar8 4.930.002 6.398.102Türev Araçlar22 0 10.907.697Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 785.234.244 708.350.343Maddi Duran Varlıklar11 1.578.970.959 1.579.599.880Kullanım Hakkı Varlıkları14 18.870.063 24.879.991Maddi Olmayan Duran Varlıklar167.095.705 164.773.022Şerefiye15 148.119.252 148.119.252Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 18.976.453 16.653.770Peşin Ödenmiş Giderler10 11.972.164 3.067.060Ertelenmiş Vergi Varlığı28 53.361.196 55.463.788Diğer Duran Varlıklar20 13.180.789 18.776.482TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.633.679.600 2.572.280.843TOPLAM VARLIKLAR4.364.847.485 5.129.182.413KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 799.746.929 1.124.649.125İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar100.590.803 151.297.332Banka Kredileri100.590.803 151.297.332İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar699.156.126 973.351.793Banka Kredileri677.217.847 960.596.383Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 21.938.279 12.755.410Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 64.552.715 181.271.407İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları64.552.715 181.271.407Banka Kredileri64.552.715 181.271.407Ticari Borçlar6 499.396.196 572.397.678İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 91.271.433 96.973.610İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar408.124.763 475.424.068Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 9.966.532 8.584.985Diğer Borçlar17.928.867 337.850.942İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 1.822.094 315.454.117İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 16.106.773 22.396.825Türev Araçlar22 42.261.795 42.587.972Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 24.071.290 11.301.698Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 57.600.783 17.061.162Kısa Vadeli Karşılıklar16 63.451.067 37.387.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.000.000 7.807.614Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar56.451.067 29.580.371Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 5.744.223 61.052.734ARA TOPLAM1.584.720.397 2.394.145.688Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler17 0 544.197.063TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.584.720.397 2.938.342.751UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 402.474.324 254.981.967İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar402.474.324 254.981.967Banka Kredileri388.783.050 229.509.051Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 13.691.274 25.472.916Türev Araçlar22 128.535 12.503.741Uzun Vadeli Karşılıklar60.849.131 52.713.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 55.570.624 48.258.745Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 5.278.507 4.454.937Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 28.364.121 31.795.935TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER491.816.111 351.995.325TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.076.536.508 3.290.338.076ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.014.070.716 1.580.535.948Ödenmiş Sermaye21 135.084.442 135.084.442Sermaye Düzeltme Farkları21 41.741.516 41.741.516Geri Alınmış Paylar (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.099.415 1.099.415Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-66.279.283 9.753.120Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.965.267 9.753.120Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.210.021 -12.463.476Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.244.754 22.216.596Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-63.314.016 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-45.416.805 25.479.834Yabancı Para Çevrim Farkları-10.414.450 85.992.327Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-85.034.933 -60.512.493Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-85.034.933 -60.512.493Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)50.032.578 0Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)50.032.578 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler193.104.976 193.104.976Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.174.272.645 998.526.403Net Dönem Karı veya Zararı580.463.810 175.746.242Kontrol Gücü Olmayan Paylar274.240.261 258.308.389TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.288.310.977 1.838.844.337TOPLAM KAYNAKLAR4.364.847.485 5.129.182.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -8.924.835 54.499.662 -39.575.608 12.378.412 193.104.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239Transferler13.169.480 -13.169.480 0 0 0Dönem Karı (Zararı)37.824.031 37.824.031 -3.589.476 34.234.555Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.720.798 30.961.232 -8.743.932 -13.930.828 5.565.674 626.187 6.191.861Sermaye Arttırımı147.000.000 147.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.133.487 2.133.487Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -11.645.633 85.460.894 -48.319.540 -1.552.686 193.104.976 998.526.403 37.824.031 1.431.323.818 243.999.324 1.675.323.142Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -12.463.476 85.992.327 -60.512.493 22.216.596 193.104.976 998.526.403 175.746.242 1.580.535.948 258.308.389 1.838.844.337Transferler175.746.242 -175.746.242Dönem Karı (Zararı)580.463.810 580.463.810 28.471.010 608.934.820Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-746.545 42.706.426 -49.068.520 -11.971.842 50.032.578 30.952.097 780.323 31.732.420Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-139.113.203 24.546.080 -114.567.123 -13.319.461 -127.886.584Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-63.314.016 -63.314.016 -63.314.016Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -63.314.016 -13.210.021 -10.414.450 -85.034.933 10.244.754 50.032.578 193.104.976 1.174.272.645 580.463.810 2.014.070.716 274.240.261 2.288.310.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)608.934.820 34.234.555 434.713.948 47.992.602DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.718.387 -16.651.626 1.078.648 12.826.348Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-995.393 -3.488.203 -1.302.705 74.392Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-15.962.456 -17.860.036 1.591.150 16.369.643Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.239.462 4.696.613 790.203 -3.617.687Dönem Vergi (Gideri) Geliri4.239.462 4.696.613 790.203 -3.617.687Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar44.450.807 22.843.486 57.357.274 -99.241Yabancı Para Çevrim Farkları43.486.749 31.587.418 -9.425.689 8.274.069Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-57.242.667 -11.210.169 -9.001.478 -10.735.013Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-57.242.667 -11.210.169 -9.001.478 -10.735.013Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar50.032.578 0 77.258.532 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)50.032.578 0 77.258.532 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.174.147 2.466.237 -1.474.091 2.361.703Dönem Vergi (Gideri) Geliri8.174.147 2.466.237 -1.474.091 2.361.703DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.732.420 6.191.860 58.435.922 12.727.107TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)640.667.240 40.426.415 493.149.870 60.719.709Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar29.251.333 -2.963.290 16.171.953 2.496.775Ana Ortaklık Payları611.415.907 43.389.705 476.977.917 58.222.934http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956634BIST