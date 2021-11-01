***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 2.532.773.081 1.343.884.674 891.064.653 489.853.870Satışların Maliyeti24 -1.983.881.338 -1.044.214.886 -718.845.435 -349.609.830TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)548.891.743 299.669.788 172.219.218 140.244.040BRÜT KAR (ZARAR)548.891.743 299.669.788 172.219.218 140.244.040Genel Yönetim Giderleri24 -123.429.250 -92.581.558 -48.462.251 -24.199.550Pazarlama Giderleri24 -9.070.483 -11.254.061 -2.481.041 -2.590.879Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -4.446.429 -3.674.709 -1.507.069 -1.008.355Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 204.771.963 234.434.587 47.055.468 92.770.566Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -139.052.671 -136.762.520 -51.278.771 -62.750.305ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)477.664.873 289.831.527 115.545.554 142.465.517Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 35.335.996 23.867.629 952.887 9.949.680Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -2.342.466 0 -2.342.466 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 95.055.095 66.709.951 -8.890.541 36.061.246FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)605.713.498 380.409.107 105.265.434 188.476.443Finansman Gelirleri27 27.266.777 19.444.737 9.441.785 8.156.357Finansman Giderleri27 -164.319.473 -243.094.447 -39.882.379 -86.443.725SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)468.660.802 156.759.397 74.824.840 110.189.075Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-93.056.164 -11.425.725 -18.515.992 -12.781.489Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -93.479.236 -24.068.691 -30.859.180 -16.976.166Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 423.072 12.642.966 12.343.188 4.194.677SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)375.604.638 145.333.672 56.308.848 97.407.586DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17 289.639.030 -6.626.734 0 7.064.797DÖNEM KARI (ZARARI)665.243.668 138.706.938 56.308.848 104.472.383Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar35.368.778 3.174.928 6.897.769 6.764.405Ana Ortaklık Payları629.874.890 135.532.010 49.411.079 97.707.978Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 4,66280000 1,00330000 0,36580000 0,72330000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 2,14410000 -0,04910000 0,00000000 0,05230000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-216.990.892 286.872.668Dönem Karı (Zararı)773.037.982 151.174.478Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)468.660.802 156.759.397Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17 304.377.180 -5.584.919Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-218.907.377 243.151.165Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler98.672.570 117.943.108Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler536.374 3.567.836Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-833.222 2.598.690Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.369.596 969.146Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.999.118 11.486.196Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.780.826 10.038.898Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.058.346 1.672.215Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.159.946 -224.917Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler40.649.314 99.061.363Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-41.746.290 -19.821.625Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler82.395.604 118.882.988Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler78.448.377 129.868.430Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-26.900.401 -28.198.188Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-27.233.789 -29.573.188Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler6 333.388 1.375.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -95.055.095 -66.709.951Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-32.993.530 -23.867.629Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -32.993.530 -23.867.629Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-302.264.104İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-692.848.270 -91.695.230Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-452.943.611 -156.422.637İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-452.943.611 -156.422.637Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-83.802.329 -34.372.211İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-83.802.329 -34.372.211Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-116.120.564 -53.983.995Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-44.613.467 78.545.456İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-44.613.467 78.545.456Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.631.701 74.538.157İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.631.701 74.538.157Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-138.717.665 302.630.413Alınan Faiz14.479.513 367.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-8.901.694 -6.668.212Vergi İadeleri (Ödemeleri)-83.851.046 -9.456.949YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.619.186 -2.984.118Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri334.798.007İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-294.432.360Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri36.062.442 27.325.619Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri36.062.442 27.325.619Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-82.709.887 -30.309.737Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-81.279.521 -30.060.143Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.430.366 -249.594Verilen Nakit Avans ve Borçlar-11.337.388Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-11.337.388FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-270.556.583 -144.088.435Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri2.133.487Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları147.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri744.617.186 2.082.568.544Kredilerden Nakit Girişleri744.617.186 2.082.568.544Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.008.731.548 -2.283.387.813Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.008.731.548 -2.283.387.813Ödenen Faiz-33.708.998 -111.856.862Alınan Faiz27.266.777 19.454.209YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-505.166.661 139.800.115Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi42.196.063 9.782.798NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-462.970.598 149.582.913DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 903.870.179 267.240.480DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 440.899.581 416.823.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 440.994.826 903.961.752Ticari Alacaklar6 775.208.659 321.765.215İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 297.470.637 685.287İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar477.738.022 321.079.928Diğer Alacaklar1.251.344 2.489.773İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 274.140 296.267İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 977.204 2.193.506Türev Araçlar22 26.261.759 42.587.851Stoklar9 343.404.230 228.653.262Peşin Ödenmiş Giderler10 181.256.706 59.158.323İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler181.256.706 59.158.323Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 1.558.899 200.717Diğer Dönen Varlıklar36.153.582 66.663.718İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 36.153.582 66.663.718ARA TOPLAM1.806.090.005 1.625.480.611Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12,17 180.846.133 931.420.959TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.986.936.138 2.556.901.570DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar64.478 64.478Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar64.478 64.478Diğer Alacaklar4.930.002 6.398.102İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.930.002 6.398.102Türev Araçlar22 0 10.907.697Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 779.367.611 708.350.343Maddi Duran Varlıklar11 1.389.659.753 1.579.599.880Kullanım Hakkı Varlıkları14 16.703.797 24.879.991Maddi Olmayan Duran Varlıklar166.035.738 164.773.022Şerefiye15 148.119.252 148.119.252Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 17.916.486 16.653.770Peşin Ödenmiş Giderler10 14.404.448 3.067.060İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.404.448 3.067.060Ertelenmiş Vergi Varlığı28 54.849.489 55.463.788Diğer Duran Varlıklar20 12.338.912 18.776.482İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12.338.912 18.776.482TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.438.354.228 2.572.280.843TOPLAM VARLIKLAR4.425.290.366 5.129.182.413KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 788.166.436 1.124.649.125İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar100.534.685 151.297.332Banka Kredileri100.534.685 151.297.332İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 687.631.751 973.351.793Banka Kredileri665.575.526 960.596.383Kiralama İşlemlerinden Borçlar22.056.225 12.755.410Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 55.598.048 181.271.407İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları55.598.048 181.271.407Banka Kredileri55.598.048 181.271.407Ticari Borçlar6 527.784.211 572.397.678İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 102.034.665 96.973.610İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar425.749.546 475.424.068Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 10.354.649 8.584.985Diğer Borçlar22.521.974 337.850.942İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 1.443.256 315.454.117İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 21.078.718 22.396.825Türev Araçlar22 27.009.743 42.587.972Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 24.994.531 11.301.698İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24.994.531 11.301.698Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 26.689.352 17.061.162Kısa Vadeli Karşılıklar16 84.701.673 37.387.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.500.000 7.807.614Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar78.201.673 29.580.371Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 5.199.829 61.052.734İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.199.829 61.052.734ARA TOPLAM1.573.020.446 2.394.145.688Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler17 0 544.197.063TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.573.020.446 2.938.342.751UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar402.124.374 254.981.967İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 402.124.374 254.981.967Banka Kredileri388.270.434 229.509.051Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.853.940 25.472.916Türev Araçlar22 0 12.503.741Uzun Vadeli Karşılıklar63.623.745 52.713.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 58.008.862 48.258.745Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 5.614.883 4.454.937Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 26.704.977 31.795.935TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER492.453.096 351.995.325TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.065.473.542 3.290.338.076ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.080.023.482 1.580.535.948Ödenmiş Sermaye21 135.084.442 135.084.442Sermaye Düzeltme Farkları21 41.741.516 41.741.516Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.099.415 1.099.415Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-60.783.540 9.753.120Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.634.162 9.753.120Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.913.426 -12.463.476Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.547.588 22.216.596Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-62.417.702Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-34.370.862 25.479.834Yabancı Para Çevrim Farkları-9.814.750 85.992.327Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-72.199.491 -60.512.493Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-72.199.491 -60.512.493Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)47.643.379Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)47.643.379Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler193.104.976 193.104.976Yasal Yedekler193.104.976 193.104.976Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.174.272.645 998.526.403Net Dönem Karı veya Zararı629.874.890 175.746.242Kontrol Gücü Olmayan Paylar279.793.342 258.308.389TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.359.816.824 1.838.844.337TOPLAM KAYNAKLAR4.425.290.366 5.129.182.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -8.924.835 54.499.662 -39.575.608 12.378.142 193.104.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239Transferler13.169.480 -13.169.480Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.301.525 45.157.225 -29.677.834 -19.568.233 135.532.010 127.141.643 4.764.104 131.905.747Dönem Karı (Zararı)135.532.010 135.532.010 3.174.928 138.706.938Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.301.525 45.157.225 -29.677.834 -19.568.233 -8.390.367 1.589.176 -6.801.191Sermaye Avansı147.000.000 147.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.133.487 2.133.487Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -13.226.360 99.656.887 -69.253.442 -7.190.091 193.104.976 998.526.403 135.532.010 1.515.075.756 251.726.717 1.766.802.473Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -12.463.476 85.992.327 -60.512.493 22.216.596 0 193.104.976 998.526.403 175.746.242 1.580.535.948 258.308.389 1.838.844.337Transferler175.746.242 -175.746.242Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.449.950 43.306.126 -36.233.078 -6.669.008 47.643.379 629.874.890 676.472.359 34.804.414 711.276.773Dönem Karı (Zararı)629.874.890 629.874.890 35.368.778 665.243.668Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.449.950 43.306.126 -36.233.078 -6.669.008 47.643.379 46.597.469 -564.364 46.033.105Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-139.113.203 24.546.080 -114.567.123 -13.319.461 -127.886.584Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-62.417.702 -62.417.702 -62.417.702Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -62.417.702 -13.913.426 -9.814.750 -72.199.491 15.547.588 47.643.379 193.104.976 1.174.272.645 629.874.890 2.080.023.482 279.793.342 2.359.816.824Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)665.243.668 138.706.938 56.308.848 104.472.383DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.118.958 -23.869.758 4.599.429 -7.218.132Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.933.267 -5.514.776 -937.874 -2.026.573Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-8.892.011 -25.087.478 7.070.445 -7.227.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.706.320 6.732.496 -1.533.142 2.035.883Dönem Vergi (Gideri) Geliri2.706.320 6.732.496 -1.533.142 2.035.883Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar54.152.063 17.068.567 9.701.256 -5.774.919Yabancı Para Çevrim Farkları42.741.762 46.746.401 -744.987 15.158.983Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-40.128.744 -38.048.505 17.113.923 -26.838.336Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-40.128.744 -38.048.505 17.113.923 -26.838.336Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar47.643.379 0 -2.389.199 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)47.643.379 0 -2.389.199 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.895.666 8.370.671 -4.278.481 5.904.434Dönem Vergi (Gideri) Geliri3.895.666 8.370.671 -4.278.481 5.904.434DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.033.105 -6.801.191 14.300.685 -12.993.051TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)711.276.773 131.905.747 70.609.533 91.479.332Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar34.804.415 4.764.104 5.553.082 7.727.394Ana Ortaklık Payları676.472.358 127.141.643 65.056.451 83.751.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973757BIST