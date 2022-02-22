***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 3.745.370.304 2.076.298.962Satışların Maliyeti24 -3.032.410.647 -1.608.546.273TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)712.959.657 467.752.689BRÜT KAR (ZARAR)712.959.657 467.752.689Genel Yönetim Giderleri24 -182.217.270 -147.337.906Pazarlama Giderleri24 -11.282.624 -15.955.724Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -6.069.138 -5.096.142Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 588.858.062 309.820.202Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -358.559.471 -258.263.569ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)743.689.216 350.919.550Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 35.852.478 39.392.913Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -2.585.558 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 168.820.329 67.945.650FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)945.776.465 458.258.113Finansman Gelirleri27 37.790.324 31.322.385Finansman Giderleri27 -321.201.903 -253.079.904SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)662.364.886 236.500.594Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri98.390.807 -20.684.003Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -93.430.819 -38.264.348Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 191.821.626 17.580.345SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)760.755.693 215.816.591DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17 289.639.030 -31.385.662DÖNEM KARI (ZARARI)1.050.394.723 184.430.929Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar33.793.953 8.684.687Ana Ortaklık Payları1.016.600.770 175.746.242Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 7,53000000 1,30000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 2,14000000 -0,23000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-122.447.521 554.045.161Dönem Karı (Zararı)966.742.066 210.454.034Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)662.364.886 236.500.594Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17 304.377.180 -26.046.560Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-170.899.002 281.546.616Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler132.381.163 144.361.179Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-844.186 10.581.935Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-610.747 6.353.869Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-233.439 4.228.066Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.276.538 22.485.133Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22.211.113 16.597.574Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.530.046 5.641.693Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.535.379 245.866Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-65.976 111.974.534Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-104.499.307 -33.813.504Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler104.433.331 145.788.038Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler200.370.390 116.102.123Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-25.665.579 -16.619.725Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-26.387.207 -18.028.480Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler6 721.628 1.408.755Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-168.820.329 -67.945.650İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -168.820.329 -67.945.650Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-33.266.920 -39.392.913Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -33.266.920 -39.392.913Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-302.264.103İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-889.065.188 91.502.654Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-579.266.462 -54.219.187İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-579.266.462 -54.219.187Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-43.205.576 -16.484.128İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-43.205.576 -16.484.128Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-468.671.711 -106.306.494Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.711.116 240.336.307İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)74.711.116 240.336.307Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler127.367.445 28.176.156İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)127.367.445 28.176.156Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-93.222.124 583.503.304Alınan Faiz66.708.983 2.477.738Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-9.106.603 -7.747.795Vergi İadeleri (Ödemeleri)-86.827.777 -24.188.086YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-99.004.643 -24.555.779Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri334.798.007İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-294.432.360Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri48.628.620 43.134.337Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri48.628.620 43.134.337Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-180.891.844 -67.690.116Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-179.274.451 -67.079.825Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.617.393 -610.291Verilen Nakit Avans ve Borçlar-7.107.066Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-7.107.066FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-442.004.576 137.076.842Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri2.133.487Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları147.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.125.912.532 2.378.208.068Kredilerden Nakit Girişleri1.125.912.532 2.378.208.068Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.548.857.421 -2.289.064.314Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.548.857.421 -2.289.064.314Ödenen Faiz-56.850.011 -132.536.165Alınan Faiz37.790.324 31.335.766YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-663.456.740 666.566.224Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi17.313.123 -29.936.525NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-646.143.617 636.629.699DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ903.870.179 267.240.480DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ257.726.562 903.870.179Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 257.911.803 903.961.752Ticari Alacaklar6 900.920.799 321.765.215İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 481.711.703 685.287İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar419.209.096 321.079.928Diğer Alacaklar1.057.625 2.489.773İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 50.636 296.267İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.006.989 2.193.506Türev Araçlar22 27.108.341 42.587.851Stoklar9 697.558.413 228.653.262Peşin Ödenmiş Giderler10 59.162.499 59.158.323Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 17.153.692 200.717Diğer Dönen Varlıklar98.709.690 66.663.718İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 98.709.690 66.663.718ARA TOPLAM2.059.582.862 1.625.480.611Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12,17 180.248.206 931.420.959TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.239.831.068 2.556.901.570DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar64.478 64.478Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar64.478 64.478Diğer Alacaklar4.985.658 6.398.102İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.985.658 6.398.102Türev Araçlar22 0 10.907.697Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 1.022.220.528 708.350.343Maddi Duran Varlıklar11 1.447.367.967 1.579.599.880Kullanım Hakkı Varlıkları14 17.033.792 24.879.991Maddi Olmayan Duran Varlıklar176.081.895 164.773.022Şerefiye15 148.119.252 148.119.252Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 27.962.643 16.653.770Peşin Ödenmiş Giderler10 10.174.126 3.067.060Ertelenmiş Vergi Varlığı28 315.181.198 55.463.788Diğer Duran Varlıklar15.823.527 18.776.482İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar20 15.823.527 18.776.482TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.008.933.169 2.572.280.843TOPLAM VARLIKLAR5.248.764.237 5.129.182.413KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar743.660.473 1.111.893.715İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar131.051.719 151.297.334Banka Kredileri7 131.051.719 151.297.334İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar612.608.754 960.596.381Banka Kredileri7 612.608.754 960.596.381Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları213.165.053 194.026.817İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları213.165.053 194.026.817Banka Kredileri7 188.630.175 181.271.407Kiralama İşlemlerinden Borçlar24.534.878 12.755.410Ticari Borçlar6 647.108.794 572.397.678İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 103.950.640 96.973.610İliacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-48.189.998 9.753.120Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.124.018 9.753.120Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.692.308 -12.463.476Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)35.816.326 22.216.596Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-63.314.016Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.388.225 25.479.834Yabancı Para Çevrim Farkları-21.568.313 85.992.327Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-168.166.206 -60.512.493Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-168.166.206 -60.512.493Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)171.346.294Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)171.346.294Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler193.104.976 193.104.976Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.174.272.645 998.526.403Net Dönem Karı veya Zararı1.016.600.770 175.746.242Kontrol Gücü Olmayan Paylar278.052.506 258.308.389TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.772.854.098 1.838.844.337TOPLAM KAYNAKLAR5.248.764.237 5.129.182.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -8.924.835 54.499.662 -39.575.608 12.378.142 193.194.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239Transferler13.169.480 -13.169.480Dönem Karı (Zararı)175.746.242 175.746.242 8.684.687 184.430.929Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.538.641 31.492.665 -20.936.885 9.838.454 16.855.593 2.661.089 19.516.682Sermaye Arttırımı147.000.000 147.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.133.487 2.133.487Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -12.463.476 85.992.327 -60.512.493 22.216.596 193.104.976 998.526.403 175.746.242 1.580.535.948 258.308.389 1.838.844.337Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 -12.463.476 85.992.327 -60.512.493 22.216.596 193.104.976 998.526.403 175.746.242 1.580.535.948 258.308.389 1.838.844.337Transferler175.746.242 -175.746.242Dönem Karı (Zararı)1.016.600.770 1.016.600.770 33.793.953 1.050.394.723Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.228.832 31.552.563 -132.199.793 13.599.730 171.346.294 76.069.962 -730.376 75.339.586Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-139.113.203 24.546.080 -114.567.123 -13.319.460 -127.886.583Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-523.949 -63.314.016 -63.837.965 -63.837.965Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 575.466 -63.314.016 -20.692.308 -21.568.313 -168.166.206 35.816.326 171.346.294 193.104.976 1.174.272.645 1.016.600.770 2.494.801.592 278.052.506 2.772.854.098Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.050.394.723 184.430.929DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.370.898 6.299.814Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.686.795 -4.423.301Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17.661.987 12.298.068Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.604.294 -1.574.953Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.604.294 -1.574.953Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar69.968.688 13.216.869Yabancı Para Çevrim Farkları30.822.187 34.153.754Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-164.356.097 -26.171.106Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-164.356.097 -26.171.106Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar171.346.294 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)171.346.294 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler32.156.304 5.234.221Dönem Vergi (Gideri) Geliri32.156.304 5.234.221DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)75.339.586 19.516.683TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.125.734.309 203.947.612Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar33.063.577 11.345.777Ana Ortaklık Payları1.092.670.732 192.601.835http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003622BIST