***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 6.026.409.808 2.532.773.081 2.431.219.417 891.064.653Satışların Maliyeti25 -4.899.931.047 -1.983.881.338 -1.988.194.808 -718.845.435TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.126.478.761 548.891.743 443.024.609 172.219.218BRÜT KAR (ZARAR)1.126.478.761 548.891.743 443.024.609 172.219.218Genel Yönetim Giderleri25 -230.879.604 -123.429.250 -99.887.341 -48.462.251Pazarlama Giderleri25 -9.477.476 -9.070.483 -3.338.653 -2.481.041Araştırma ve Geliştirme Giderleri25 -7.210.425 -4.446.429 -2.719.930 -1.507.069Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 588.383.323 204.771.963 227.791.938 47.055.468Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -361.255.156 -139.052.671 -146.517.033 -51.278.771ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.106.039.423 477.664.873 418.353.590 115.545.554Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 1.697.090.281 32.993.530 1.683.804.635 -1.389.579Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 255.473.533 95.055.095 76.054.665 -8.890.541FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.058.603.237 605.713.498 2.178.212.890 105.265.434Finansman Gelirleri28 33.286.976 27.266.777 20.446.905 9.441.785Finansman Giderleri28 -243.810.282 -164.319.473 -75.575.688 -39.882.379SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.848.079.931 468.660.802 2.123.084.107 74.824.840Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri207.466.833 -93.056.164 -99.276.848 -18.515.992Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -119.617.202 -93.479.236 -60.820.195 -30.859.180Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 327.084.035 423.072 -38.456.653 12.343.188SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.055.546.764 375.604.638 2.023.807.259 56.308.848DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 289.639.030DÖNEM KARI (ZARARI)3.055.546.764 665.243.668 2.023.807.259 56.308.848Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar80.841.479 35.368.778 31.803.201 6.897.769Ana Ortaklık Payları2.974.705.285 629.874.890 1.992.004.058 49.411.079Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 22,02000000 4,66000000 14,75000000 0,37000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,00000000 2,14000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI876.563.186 -216.990.892Dönem Karı (Zararı)2.848.079.931 773.037.982Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.848.079.931 468.660.802Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)304.377.180Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.683.982.111 -218.907.377Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler116.037.764 98.672.570Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.308.162 536.374Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.031.042 -833.222Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.277.120 1.369.596Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler36.501.609 19.999.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 27.709.476 16.780.826Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 5.594.658 2.058.346Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 3.197.475 1.159.946Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler40.426.099 40.649.314Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-106.863.787 -41.746.290Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler147.289.886 82.395.604Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler97.663.324 78.448.377Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-25.496.639 -26.900.401Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-27.108.341 -27.233.789Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler7 1.611.702 333.388Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -255.473.533 -95.055.095Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.363.554 -32.993.530Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -13.363.554 -32.993.530Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -1.677.969.019Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-302.264.104İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-297.837.772 -692.848.270Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-765.512.845 -452.943.611İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-765.512.845 -452.943.611Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.164.928 -83.802.329İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-26.164.928 -83.802.329Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-555.951.069 -116.120.564Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.111.296.119 -44.613.467İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.111.296.119 -44.613.467Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-61.505.049 4.631.701İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-61.505.049 4.631.701Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları866.260.048 -138.717.665Alınan Faiz73.576.811 14.479.513Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -16.729.197 -8.901.694Vergi İadeleri (Ödemeleri)-46.544.476 -83.851.046YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.333.449.264 -17.619.186Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri334.798.007İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-294.432.360Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.130.638 36.062.442Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.130.638 36.062.442Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-167.135.654 -82.709.887Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -165.715.327 -81.279.521Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1.420.327 -1.430.366Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.853.217.696Verilen Nakit Avans ve Borçlar-366.763.416 -11.337.388Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-366.763.416 -11.337.388FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-498.738.327 -270.556.583Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.757.527.300 744.617.186Kredilerden Nakit Girişleri1.757.527.300 744.617.186Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.991.801.459 -1.008.731.548Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.352.179.641 -1.008.731.548Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-639.621.818Ödenen Faiz-88.931.144 -33.708.998Alınan Faiz33.286.976 27.266.777Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-208.820.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.711.274.123 -505.166.661Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi28.357.023 42.196.063NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.739.631.146 -462.970.598DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 257.726.562 903.870.179DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.997.357.708 440.899.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.002.225.536 257.911.803Finansal Yatırımlar639.621.818Diğer Finansal Yatırımlar6 639.621.818Ticari Alacaklar7 1.665.852.984 900.920.799İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 756.874.563 481.711.703İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar908.978.421 419.209.096Diğer Alacaklar1.097.940 1.057.625İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar31 50.636İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.097.940 1.006.989Türev Araçlar23 0 27.108.341Stoklar10 1.254.786.602 697.558.413Peşin Ödenmiş Giderler46.386.504 59.162.499İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 46.386.504 59.162.499Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20.397.358 17.153.692Diğer Dönen Varlıklar145.210.843 98.709.690İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar21 145.210.843 98.709.690ARA TOPLAM5.775.579.585 2.059.582.862Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 1.803 180.248.206TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.775.581.388 2.239.831.068DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar64.478 64.478Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar64.478 64.478Diğer Alacaklar4.834.853 4.985.658İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.834.853 4.985.658Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 1.467.132.818 1.022.220.528Maddi Duran Varlıklar12 1.518.884.330 1.447.367.967Kullanım Hakkı Varlıkları15 16.221.025 17.033.792Maddi Olmayan Duran Varlıklar172.065.802 176.081.895Şerefiye16 148.119.252 148.119.252Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 23.946.550 27.962.643Peşin Ödenmiş Giderler11 376.895.480 10.174.126İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler376.895.480 10.174.126Ertelenmiş Vergi Varlığı29 862.540.542 315.181.198Diğer Duran Varlıklar21 5.172.183 15.823.527İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar5.172.183 15.823.527TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.423.811.511 3.008.933.169TOPLAM VARLIKLAR10.199.392.899 5.248.764.237KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.478.402.564 768.195.351İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar380.292.781 131.051.717Banka Kredileri380.292.781 131.051.717İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.098.109.783 637.143.634Banka Kredileri1.070.341.113 612.608.756Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 27.768.670 24.534.878Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 573.700.945 188.630.175İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları573.700.945 188.630.175Banka Kredileri573.700.945 188.630.175Ticari Borçlar7 1.758.404.913 647.108.794İlişkili Taraflara Ticari Borçlar31 396.468.923 103.950.640İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.361.935.990 543.158.154Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 14.199.151 9.672.293Diğer Borçlar35.726.084 29.505.483İlişkili Taraflara Diğer Borçlar31 5.510.103 10.352.855İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 30.215.981 19.152.628Türev Araçlar23 27.566.080Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 43.811.118 24.281.420Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü96.736.930 23.664.204Kısa Vadeli Karşılıklar17 118.875.293 66.055.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.673.941 16.095.062Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar114.201.352 49.960.718Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 632.006 151.060.187İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler632.006 151.060.187ARA TOPLAM4.120.489.004 1.935.739.767TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.120.489.004 1.935.739.767UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 30.692.212 402.644.438İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar30.692.212 402.644.438Banka Kredileri378.308.384Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 30.692.212 24.336.054Uzun Vadeli Karşılıklar17 100.676.977 77.190.637Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 90.489.187 70.200.321Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10.187.790 6.990.316Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 243.814.653 60.335.297TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER375.183.842 540.170.372TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.495.672.846 2.475.910.139ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.354.102.976 2.494.801.592Ödenmiş Sermaye22 135.084.442 135.084.442Sermaye Düzeltme Farkları22 41.741.516 41.741.516Paylara İlişkin Primler (İskontolar)575.466 575.466Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)59.348.493 -48.189.998Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)122.662.509 15.124.018Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.034.860 -20.692.308Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)141.697.369 35.816.326Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-63.314.016 -63.314.016Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-41.330.617 -18.388.225Yabancı Para Çevrim Farkları-49.925.331 -21.568.313Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-261.759.695 -168.166.206Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-261.759.695 -168.166.206Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)270.354.409 171.346.294Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)270.354.409 171.346.294Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler193.104.976 193.104.976Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.990.873.415 1.174.272.645Net Dönem Karı veya Zararı2.974.705.285 1.016.600.770Kontrol Gücü Olmayan Paylar349.617.077 278.052.506TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.703.720.053 2.772.854.098TOPLAM KAYNAKLAR10.199.392.899 5.248.764.237Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.081.442 41.741.516 1.099.415 12.463.476 85.992.327 -60.512.493 22.216.596 193.104.976 998.526.403 175.746.242 1.580.535.948 258.308.389 1.838.844.337Transferler175.746.242 -175.746.242Dönem Karı (Zararı)629.874.890 629.874.890 35.368.778 665.243.668Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)47.643.379 1.449.950 43.306.126 -36.233.078 -6.669.008 46.597.469 -564.364 46.033.105Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-139.113.203 24.546.080 -114.567.123 -13.319.461 -127.886.584Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-62.417.702 -62.417.702 -62.417.702Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 1.099.415 47.643.379 -13.913.426 -62.417.702 -9.814.750 -72.199.491 15.547.588 193.104.976 1.174.272.645 629.874.890 2.080.023.482 279.793.342 2.359.816.824Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.084.442 41.741.516 575.466 -63.314.016 -20.692.308 35.816.326 -21.568.313 -168.166.206 171.346.294 193.104.976 1.174.272.645 1.016.600.770 2.494.801.592 278.052.506 2.772.854.098Transferler1.016.600.770 -1.016.600.770Dönem Karı (Zararı)2.974.705.285 2.974.705.285 80.841.479 3.055.546.764Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.657.448 105.881.043 -28.357.018 -93.593.489 99.008.115 84.596.099 -456.908 84.139.191Kar Payları-200.000.000 -200.000.000 -8.820.000 -208.820.000Dönem Sonu Bakiyeler135.084.442 41.741.516 575.466 -63.314.016 -19.034.860 141.697.369 -49.925.331 -261.759.695 270.354.409 193.104.976 1.990.873.415 2.974.705.285 5.354.102.976 349.617.077 5.703.720.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.055.546.764 665.243.668 2.023.807.259 56.308.848DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar107.538.491 -8.118.958 80.659.271 4.599.429Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.152.530 -1.933.267 12.939.848 -937.874Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar137.507.848 -8.892.011 91.812.452 7.070.445Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar137.507.848 -8.892.011 91.812.452 7.070.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-32.121.887 2.706.320 -24.093.029 -1.533.142Dönem Vergi (Gideri) Geliri-32.121.887 2.706.320 -24.093.029 -1.533.142Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-23.399.300 54.152.063 -4.321.455 9.701.256Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları-28.813.926 42.741.762 -4.051.410 -744.987Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-121.549.986 -40.128.744 -23.408.913 17.113.923Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-121.549.986 -40.128.744 -23.408.913 17.113.923Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar99.008.115 47.643.379 17.754.818 -2.389.199Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)99.008.115 47.643.379 17.754.818 -2.389.199Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27.956.497 3.895.666 5.384.050 -4.278.481Dönem Vergi (Gideri) Geliri27.956.497 3.895.666 5.384.050 -4.278.481DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)84.139.191 46.033.105 76.337.816 14.300.685TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.139.685.955 711.276.773 2.100.145.075 70.609.533Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar80.384.571 34.804.415 31.010.867 5.553.082Ana Ortaklık Payları3.059.301.384 676.472.358 2.069.134.208 65.056.451http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076078BIST