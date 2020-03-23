***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Gene Kurul Sonuç Bildirimi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 24.02.2020Genel Kurul Tarihi 23.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri6 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi8 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulunca seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulması9 - Denetçinin seçimi10 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi12 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi13 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ÇİMSA 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - İlan MetniEK: 2 ÇİMSA 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 23 Mart 2020 günü saat 14:00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- Toplantı Başkanlığına Tamer SAKA'nın, Oy Toplama Memurluğuna İlker YILDIRIM' ın, Tutanak Yazmanlığına Vecih YILMAZ' ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.3-Denetçi Raporları okundu.4-2019 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.5-Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.6-2019 yılı karının kullanım şekli belirlendi. Ve kar payı dağıtılmamasına karar verildi.7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.8-Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçimler Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı.9- Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firmasına yaptırılmasına karar verildi.10- 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve onaylandı.11- 2020 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 1.000.000.- TL olarak belirlenmesine karar verildi.12-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.13-Dilek ve Temenniler kapsamında söz alan pay sahipleri görüş ve taleplerini ifade ettiler.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 ÇİMSA ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 ÇİMSA ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831512BIST