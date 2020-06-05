***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.04.2020 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmenin 29. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 1.000.000.000 TL (Birmilyar TürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, İhraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde, azami 5 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2020 tarih ve 34/679 sayılı kararı ile onaylanmıştırSPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849582BIST