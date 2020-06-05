***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
05.06.2020 17:46
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.04.2020 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmenin 29. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 1.000.000.000 TL (Birmilyar TürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, İhraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde, azami 5 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2020 tarih ve 34/679 sayılı kararı ile onaylanmıştır
SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849582
BIST
17:54110.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 513,60
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:546,7868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7872
En Düşük
6,7351
17:547,6775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:54365,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -7,01
|Açılış
|: 365,17
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.715.498
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.882.617
|% 10,00
|
|KARTN
|493,50
|37.413.462
|% 9,98
|
|GEREL
|4,63
|274.301.442
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|18.147.929
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,24
|7.905.769
|% -7,26
|
|GARAN
|8,27
|1.478.114.932
|% 1,60
|
|THYAO
|12,75
|886.152.860
|% 1,27
|
|TUPRS
|89,25
|579.610.623
|% 3,12
|
|PETKM
|3,77
|440.815.539
|% -2,33
|
|ASELS
|31,88
|437.273.774
|% 0,63
|
|GARAN
|8,27
|1.478.114.932
|% 1,60
|
|EKGYO
|1,63
|254.659.861
|% -1,81
|
|PETKM
|3,77
|440.815.539
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,32
|134.759.089
|% -2,22
|
|CEMAS
|1,24
|117.321.334
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6079
|8,6511
|% 1,51
|
|Frank
|7,0227
|7,0650
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8006
|1,8096
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|-38,86
|
|Altın Gr.
|365
|365
|-6,87
|
|Cumhuriyet
|2.371
|2.401
|-46,20
|
|Tam
|2.441
|2.467
|-51,20
|
|Yarım
|1.191
|1.206
|-23,20
|
|Çeyrek
|596
|603
|-11,60
|
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,30
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,76
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,03
|42,03
|2,05
|