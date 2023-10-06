***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
06.10.2023 19:32
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 02.03.2023 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 3.000.000.000 TL (ÜçmilyarTürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, ihraç işleminin onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde Şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde, azami 5 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1249 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ile Borçlanma Aracı İhracı SPK Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201392
BIST
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18:008.465
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -23,05
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
18:0027,6013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0487
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
18:0029,2658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0823
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
18:001.627,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 15,04
|Açılış
|: 1.627,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.629,74
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISKUR
|4.620.000,00
|4.620.000
|% 10,00
|
|GEREL
|29,92
|276.793.479
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.198.930.058
|% 10,00
|
|GIPTA
|42,68
|1.085.265.272
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|31.726.647
|% 10,00
|
|AKFYE
|18,03
|1.721.240.933
|% -9,17
|
|BALAT
|30,46
|6.239.092
|% -7,64
|
|ATATP
|66,40
|57.281.761
|% -7,13
|
|DIRIT
|8,89
|788.303
|% -5,93
|
|UMPAS
|7,81
|1.725.966
|% -5,68
|
|THYAO
|238,40
|7.375.272.445
|% -1,28
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 5,11
|
|PETKM
|23,10
|6.005.515.143
|% -1,70
|
|EREGL
|44,94
|5.873.582.673
|% 1,54
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,16
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 5,11
|
|ZOREN
|6,83
|2.765.074.258
|% -2,15
|
|SKBNK
|6,93
|2.331.979.114
|% -0,57
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,16
|
|IHLAS
|1,38
|355.335.317
|% 6,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6026
|27,6092
|% 0,21
|
|Euro
|29,2312
|29,2637
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,7316
|33,9008
|% 0,72
|
|Frank
|30,2511
|30,4333
|% 0,59
|
|Riyal
|7,3403
|7,3771
|% 0,23
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|12,42
|
|Altın Gr.
|1.627
|1.627
|14,65
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|11.010
|11.124
|117,00
|
|Yarım
|5.522
|5.579
|59,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.789
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|19,16
|19,19
|0,60
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,71
|
Seans Raporu
18:00
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17:59EGGUB
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17:58ONCSM
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 98 kaybederek (% -0.13 ) 7, 389
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BRSAN, BUCIM, ISYAT, TARKM, DMRGD, BANVT, TETMT, GEREL, MIPAZ
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