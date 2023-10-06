***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 02.03.2023 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 3.000.000.000 TL (ÜçmilyarTürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, ihraç işleminin onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde Şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde, azami 5 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1249 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ile Borçlanma Aracı İhracı SPK Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201392BIST