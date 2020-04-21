***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.04.2020 21:51
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında a) Yurtiçinde, Türk Lirası cinsinden, toplam 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, ihraç işleminin onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, b) İhraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde, azami 5 yıl olarak belirlenmesine, finansman bonosu ve/veya tahvillerin piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu olmasına, kuponlu finansman bonosu ve/veya tahvillerin sabit veya değişken faizli kupon ödemeli olmasına, c) İhraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve tamamlanması ve ihraca aracılık edecek aracı kuruluşun belirlenmesi dâhil tüm kurumlar nezdinde gerekli girişimlerin ve sözleşmelerin imzalanması dâhil sair tüm işlemlerin yapılması hususlarında, Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839680
BIST
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|Değişim
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|| -1.326,88
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98.503
En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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380,33
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|POLTK
|77,00
|226.499
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.276.042
|% 10,00
|
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|68.122
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|HALKS
|3,60
|80.144
|% -4,76
|
|ECILC
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|971.481.092
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|
|GARAN
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|668.724.758
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|
|ASELS
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|622.891.254
|% -1,61
|
|THYAO
|10,43
|573.147.785
|% -1,97
|
|ISFIN
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|559.713.163
|% 0,60
|
|ODAS
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|493.177.416
|% 0,62
|
|ECILC
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|% 2,88
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
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|2,77
|318.661.085
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|213.385.807
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5512
|8,5940
|% -0,58
|
|Frank
|7,1655
|7,2087
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8525
|1,8618
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.688
|0,47
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.479
|-4,90
|
|Tam
|2.484
|2.544
|-16,40
|
|Yarım
|1.210
|1.242
|-2,40
|
|Çeyrek
|607
|621
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,00
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|B. Petrol
|19,70
|19,70
|0,04
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