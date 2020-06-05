***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.06.2020 17:44
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.04.2020 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmenin 29. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 1.000.000.000 TL (Birmilyar TürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, İhraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde, azami 5 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2020 tarih ve 34/679 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849581
BIST
17:55110.039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 501,86
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:556,7868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7872
En Düşük
6,7351
17:557,6775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:55365,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -6,82
|Açılış
|: 365,32
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.691.573
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.882.617
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|283.698
|% 10,00
|
|KARTN
|493,50
|37.138.583
|% 9,98
|
|GEREL
|4,63
|274.194.887
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|18.073.328
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,24
|7.879.515
|% -7,26
|
|GARAN
|8,28
|1.452.731.864
|% 1,72
|
|THYAO
|12,75
|883.219.574
|% 1,27
|
|TUPRS
|89,15
|577.005.553
|% 3,00
|
|ASELS
|31,88
|433.313.678
|% 0,63
|
|PETKM
|3,77
|429.385.425
|% -2,33
|
|GARAN
|8,28
|1.452.731.864
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,63
|251.958.842
|% -1,81
|
|PETKM
|3,77
|429.385.425
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,32
|134.626.751
|% -2,22
|
|CEMAS
|1,24
|117.027.999
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6030
|8,6461
|% 1,45
|
|Frank
|7,0162
|7,0584
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8009
|1,8099
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-37,59
|
|Altın Gr.
|365
|365
|-7,09
|
|Cumhuriyet
|2.370
|2.400
|-47,60
|
|Tam
|2.439
|2.466
|-52,60
|
|Yarım
|1.190
|1.205
|-23,90
|
|Çeyrek
|595
|603
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,31
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,77
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|2,00
|