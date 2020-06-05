Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.06.2020 17:44
GÜNCEL HABERLER



***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.06.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.04.2020 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmenin 29. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 1.000.000.000 TL (Birmilyar TürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, İhraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde, azami 5 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2020 tarih ve 34/679 sayılı kararı ile onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849581


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:55110.039
Değişim :  0,46% |  501,86
Açılış :  110.143  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
110.602 En Düşük
109.546
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 79,75 41.691.573 % 10,00  
LUKSK 13,53 4.882.617 % 10,00  
BAYRK 3,96 283.698 % 10,00  
KARTN 493,50 37.138.583 % 9,98  
GEREL 4,63 274.194.887 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6030 8,6461 % 1,45  
Frank 7,0162 7,0584 % -0,31  
Riyal 1,8009 1,8099 % 0,44  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.676 1.677 -37,59  
Altın Gr. 365 365 -7,09  
Cumhuriyet 2.370 2.400 -47,60  
Tam 2.439 2.466 -52,60  
Yarım 1.190 1.205 -23,90  
Çeyrek 595 603 -12,00  
Gümüş.Ons 17,28 17,31 -0,41  
Gümüş Gr. 3,75 3,77 -0,08  
B. Petrol 41,98 41,98 2,00  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru