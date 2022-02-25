***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK'ya Yapılan Başvuru HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.02.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.02.2022Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004517BIST