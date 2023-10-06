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***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.10.2023 19:32
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.10.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 02.03.2023 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 3.000.000.000 TL (ÜçmilyarTürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, ihraç işleminin onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde Şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde, azami 5 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1249 sayılı kararı ile onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201391


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Yarım 5.522 5.579 59,00  
Çeyrek 2.753 2.789 29,00  
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