***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.01.2021 20:09
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibariyle sona ermiş olması ve hâlihazırda kayıtlı sermaye tavanı olarak belirlenen tutarın günümüz şartlarında düşük kalmış olması nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL'lik kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 350.000.000.-(üçyüzellimilyon) TL olarak belirlenmesi,
Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkân tanınması
amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 9'uncu maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Çimsa Çimento Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905081
BIST
18:051.467
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -69,11
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.467
18:057,3818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0379
|Açılış
|: 7,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
18:058,9475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0092
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
18:05438,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,10
|Açılış
|: 438,21
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|16,06
|145.771.238
|% 10,00
|
|ISATR
|220.000,00
|220.000
|% 10,00
|
|LUKSK
|48,44
|18.442.579
|% 9,99
|
|PAMEL
|24,00
|5.359.370
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|223.681.688
|% 9,99
|
|BAGFS
|27,54
|225.961.604
|% -10,00
|
|EGGUB
|200,70
|111.263.787
|% -10,00
|
|MRSHL
|342,00
|21.523.669
|% -10,00
|
|KONYA
|1.557,00
|224.736.850
|% -10,00
|
|TBORG
|19,80
|3.023.422
|% -10,00
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% -7,48
|
|GARAN
|9,11
|1.763.015.547
|% -4,31
|
|KRDMD
|6,50
|1.380.497.813
|% -5,80
|
|KOZAL
|113,50
|1.268.166.886
|% -6,20
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% -7,48
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|TSKB
|1,79
|821.433.984
|% -7,25
|
|SKBNK
|1,42
|520.252.431
|% -5,33
|
|IHLGM
|1,38
|444.333.941
|% -9,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3746
|7,3818
|% 0,52
|
|Euro
|8,9369
|8,9475
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,0908
|10,1414
|% 0,32
|
|Frank
|8,2744
|8,3242
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9614
|1,9712
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-4,61
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-4,00
|
|Tam
|2.892
|2.964
|-7,13
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|-3,45
|
|Çeyrek
|701
|717
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,01
|
|B. Petrol
|55,88
|55,88
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BRYAT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 449.60 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 686 adet işlem
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17:57SAYAS
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 931 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 74 kaybederek (% -3.16 ) 1, 585
-
17:56XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 85 altında . İşlem hacmi 31, 537.00 milyon TL de