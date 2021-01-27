***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısındaŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibariyle sona ermiş olması ve hâlihazırda kayıtlı sermaye tavanı olarak belirlenen tutarın günümüz şartlarında düşük kalmış olması nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL'lik kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 350.000.000.-(üçyüzellimilyon) TL olarak belirlenmesi,Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkân tanınmasıamacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 9'uncu maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Çimsa Çimento Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905081BIST