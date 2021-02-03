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***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.02.2021 19:24



***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metnine Uygun Görüş Verilmesi Talepli SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.02.2021

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.01.2021 tarihli kararı doğrultusunda,
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibariyle sona ermiş olması ve hâlihazırda kayıtlı sermaye tavanı olarak belirlenen tutarın günümüz şartlarında düşük kalmış olması nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL'lik kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 350.000.000.-(üçyüzellimilyon) TL olarak belirlenmesi,
Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkân tanınması
amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 9'uncu maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere uygun görüş verilmesi talebiyle 03.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Çimsa Çimento Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907319


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