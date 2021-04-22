***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.04.2021 14:01
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescili ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 21.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ve 9'uncu maddelerinde yapılması kararlaştırılan değişikliklere ilişkin karar 21 Nisan 2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı_Çimsa Çimento.pdf
EK: 2 ÇİMSA ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930515
BIST
15:271.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
15:278,2863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1072
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
15:279,9818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1152
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
15:27474,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,42
|Açılış
|: 474,30
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler15:27
|FORMT
|1,16
|9.174.722
|% 16,00
|
|MRSHL
|245,30
|1.433.230
|% 10,00
|
|KONTR
|54,80
|21.791.856
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.224.393
|% 10,00
|
|INTEM
|31,68
|3.574.967
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.678.342
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,23
|144.401.402
|% -9,52
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|TUREX
|11,00
|151.153.114
|% -5,98
|
|GARAN
|7,03
|1.221.451.214
|% 1,01
|
|KOZAL
|107,80
|648.176.066
|% 2,57
|
|EREGL
|17,98
|595.343.804
|% 0,78
|
|THYAO
|11,13
|371.368.207
|% 2,11
|
|PETKM
|6,32
|346.426.759
|% -0,94
|
|GARAN
|7,03
|1.221.451.214
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,08
|260.632.485
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|216.487.699
|% 0,55
|
|TSKB
|1,21
|94.035.462
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,91
|193.796.684
|% -0,68
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2795
|8,2863
|% 1,31
|
|Euro
|9,9757
|9,9818
|% 1,17
|
|Sterlin
|11,4219
|11,4792
|% 0,53
|
|Frank
|8,9842
|9,0384
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1960
|2,2070
|% 0,96
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,39
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,33
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.181
|26,00
|
|Tam
|3.120
|3.199
|27,16
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|13,14
|
|Çeyrek
|756
|774
|6,56
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|0,00
|
|B. Petrol
|65,40
|65,40
|0,08
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, DOHOL, TTKOM
-
15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, KOZAL
-
15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 75 artarak (% 0.84 ) 1, 166
-
15:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, OSMEN, GARFA, BALAT, ATLAS, GWIND, SEKUR, UMPAS, BURVA, INTEM
-
15:41
BURVA, ACSEL, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında