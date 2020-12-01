***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.12.2020 15:05
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi ve Mevcut ve Muhtemel Tahvil İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı "A+(Trk)" ve "A-1(Trk)", not görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ‘BB+' olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890725
BIST
16:471.312
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 28,24
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.314
En Düşük
1.288
16:477,8630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:479,4303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0945
|Açılış
|: 9,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:47457,86
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 10,84
|Açılış
|: 457,86
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:47
|JANTS
|244,20
|112.291.982
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|71.864.295
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.178.920
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|243.567.546
|% 10,00
|
|KARTN
|2.834,20
|59.624.808
|% 9,99
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,13
|3.999.121.088
|% 4,34
|
|KRDMD
|4,88
|1.878.725.846
|% -0,41
|
|THYAO
|11,90
|997.565.655
|% 4,39
|
|PETKM
|4,26
|823.023.522
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,17
|805.264.331
|% 0,46
|
|GARAN
|9,13
|3.999.121.088
|% 4,34
|
|KRDMD
|4,88
|1.878.725.846
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,17
|805.264.331
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,96
|787.486.111
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,33
|509.871.290
|% 6,88
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8575
|7,8630
|% 0,48
|
|Euro
|9,4216
|9,4303
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,4642
|10,5167
|% 0,62
|
|Frank
|8,6637
|8,7159
|% 1,01
|
|Riyal
|2,0922
|2,1027
|% 0,57
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|34,32
|
|Altın Gr.
|458
|458
|11,10
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.026
|3.102
|85,38
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|41,30
|
|Çeyrek
|734
|750
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,24
|
|B. Petrol
|47,67
|47,67
|-0,21
|