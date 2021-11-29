***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.11.2021 13:32
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları bir kademe yukarı revize edilerek sırasıyla A+ (Trk)'den AA- (Trk)'ye ve A-1 (Trk)'den A-1+ (Trk)'ye yükseltilmiştir. Diğer not ve görünümlere ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980044
BIST
15:191.787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,35
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
15:1912,5848
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,2158
|Açılış
|: 12,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:1914,2253
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2163
|Açılış
|: 14,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:19735,64
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 22,59
|Açılış
|: 735,64
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:19
|KTSKR
|31,24
|47.842.630
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.448.747
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.495.054
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|2.890.043
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.103.673
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|279.860.360
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,44
|31.550.842
|% -9,24
|
|DERIM
|7,73
|10.763.661
|% -8,19
|
|BJKAS
|5,33
|71.199.191
|% -7,47
|
|THYAO
|17,15
|2.178.663.054
|% 0,94
|
|SASA
|41,54
|1.034.039.791
|% 5,38
|
|ASELS
|21,76
|1.016.722.807
|% 5,22
|
|GARAN
|11,40
|1.013.911.923
|% -0,35
|
|SISE
|12,11
|852.747.631
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,16
|722.502.943
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,25
|386.445.462
|% 1,35
|
|ODAS
|1,53
|211.666.996
|% -0,65
|
|THYAO
|17,15
|2.178.663.054
|% 0,94
|
|ADESE
|0,78
|73.488.737
|% 0,00
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5837
|12,5848
|% 1,74
|
|Euro
|14,2045
|14,2253
|% 1,54
|
|Sterlin
|16,9858
|17,0710
|% 3,12
|
|Frank
|13,7621
|13,8450
|% 3,09
|
|Riyal
|3,3933
|3,4103
|% 3,22
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-0,32
|
|Altın Gr.
|736
|736
|22,93
|
|Cumhuriyet
|4.860
|4.934
|180,00
|
|Tam
|4.833
|4.956
|177,16
|
|Yarım
|2.336
|2.397
|85,70
|
|Çeyrek
|1.172
|1.199
|42,85
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,53
|9,55
|0,36
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|3,43
|
Seans Raporu
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