***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiNiğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesisleri ve bunlarla bağlantılı diğer varlıklarSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/06/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli110.000.000 EURO veya karşılığı Türk Lirası bedelle + KDV (*)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)45,09 (*)Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)1.474,33 (*)Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)32,83 (*)Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)135,60 (*)Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)2,98İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)53,17 (*)Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihRekabet Kurumu onayı dahil gerekli yasal onayların alınmasına takibenSatış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı1.810.847.878,00 (*)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafFerpa İnşaat Sanayi Petrol Ürünleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi15/06/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİlişkili taraf işlemi olmayıp, yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar"30.09.2021 tarihli finansal tablolardan itibaren satış amaçlı duran varlıklar hesabına sınıflandırılan Şirketimizin aktifinde/mülkiyetinde kayıtlı bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla bağlantılı diğer varlıkların, Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartına bağlı olarak ve kapanış tarihinde düzeltmelere tabi olmak kaydıyla KDV hariç 110 milyon EURO veya karşılığı Türk Lirası bedelle Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Ürünleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.'ye devrine ilişkin 15.06.2022 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, Tebliğ'in 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen önemlilik ölçütlerinin sağlanmadığı dikkate alınarak, bu satış işleminin sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan önemli nitelikteki işlem kabul edilmeyeceği ve ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir. Satılacak varlıkların toplam aktifteki payı %2,98, gelirlerdeki payı %8,77'dir. Söz konusu varlık devirleri Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması koşuluyla ve bu onaylar alındıktan sonra gerçekleştirilebilecek olup, kapanış işlemlerinin sözleşmenin son geçerlilik tarihi olan 31.03.2023'e kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. (*) Söz konusu değerler kapanış tarihinde yapılacak düzeltmeler sonrası tespit edilecek nihai satış bedeli ve kapanış tarihindeki diğer veriler esas alınarak yeniden hesaplanacak ve bu nihai tutar ve oranlar kapanış tarihinde yapılacak KAP açıklamasıyla ayrıca duyurulacaktır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037531BIST