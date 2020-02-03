CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.820.129
|% 20,00
|CELHA
|9,96
|4.624.450
|% 20,00
|RYSAS
|8,49
|18.982.194
|% 19,92
|RYGYO
|7,78
|9.645.475
|% 19,88
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7510
|7,7898
|% -1,63
|Frank
|6,1721
|6,2092
|% -0,27
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% -0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|-9,72
|Altın Gr.
|303
|304
|-1,84
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,38
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|-1,89
Seans Raporu
- 17:58ECZYT Yüzde 4.59 oranında artışla 11.63 lira fiyatla işlem gören hissede 886, 612 adet işlem
- 17:57 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SODA, KOZAL, EREGL
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 3 kaybederek (% -0.09 ) 112, 819
- 17:57 Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, BRKO
- 17:57 LUKSK, NATEN, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında