***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01 Kasım 2018 tarihinden bu yana şirketimizde görev yapan ve hâlihazırda "Gri Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı" görevini yürütmekte olan Hüseyin Çağlar, 28 Şubat 2020 tarihi itibari ile Şirketimizden ayrılacaktır. Söz konusu pozisyona, atama yapılana kadar Şirketimiz Genel Müdürü Ülkü Özcan vekalet edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821626BIST