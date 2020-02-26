***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2020 10:23
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01 Kasım 2018 tarihinden bu yana şirketimizde görev yapan ve hâlihazırda "Gri Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı" görevini yürütmekte olan Hüseyin Çağlar, 28 Şubat 2020 tarihi itibari ile Şirketimizden ayrılacaktır. Söz konusu pozisyona, atama yapılana kadar Şirketimiz Genel Müdürü Ülkü Özcan vekalet edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821626
BIST
15:21114.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 213,46
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.769
En Düşük
113.147
15:216,1581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
15:216,7068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,7020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
15:21325,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,52
|Açılış
|: 325,54
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.039.955
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,61
|58.130.142
|% 15,48
|
|OYAYO
|2,94
|14.897.899
|% 14,84
|
|ALGYO
|19,68
|320.015.525
|% 11,44
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,74
|12.267.211
|% -6,16
|
|FENER
|13,28
|69.010.287
|% -5,95
|
|ASELS
|29,00
|1.966.496.893
|% -0,48
|
|THYAO
|13,26
|1.670.076.476
|% -1,63
|
|ODAS
|2,20
|373.853.827
|% 0,92
|
|GARAN
|10,60
|364.172.803
|% -0,56
|
|KRDMD
|2,87
|357.246.945
|% 1,77
|
|ODAS
|2,20
|373.853.827
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,33
|195.452.009
|% 1,53
|
|THYAO
|13,26
|1.670.076.476
|% -1,63
|
|KRDMD
|2,87
|357.246.945
|% 1,77
|
|KARSN
|1,96
|221.703.072
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9411
|7,9810
|% -0,25
|
|Frank
|6,2955
|6,3335
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6367
|1,6449
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|14,61
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|2,00
|
|Tam
|2.148
|2.201
|4,41
|
|Yarım
|1.038
|1.065
|2,14
|
|Çeyrek
|521
|532
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|53,38
|53,38
|-0,88
|