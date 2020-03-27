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***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.03.2020 11:42
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***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüs salgını nedeniyle son günlerde oldukça zor bir dönemden geçmekteyiz. Bu zor dönemde Çimsa olarak birincil önceliğimiz, sahip olduğumuz "özen kültürü" doğrultusunda, çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tüm paydaşlarımızı ve ailelerini güvende ve sağlıklı tutmaktır.
COVID-19 virüsüyle ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk günlerden itibaren gelişmeleri şirketimiz bünyesinde kurduğumuz Acil Eylem Komitesi aracılığıyla anlık olarak değerlendiriyor ve aldığımız tüm kararlarımızı, en şeffaf hali ile çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve diğer tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz.
Bu kapsamda, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli önlemleri ilk günden itibaren en yüksek seviyede kademeli olarak hayata geçirdik. Şirketimizin iş sürekliliği politikaları çerçevesinde, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için aldığımız başlıca önlemler şunlardır:
·        Hastalık hakkında tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yaptık.
·        İş yerlerimizde hijyen tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık.
·        Toplu taşımayla yapılacak tüm yurt içi ve yurt dışı iş seyahatlerini iptal ettik.
·        Yurt dışından dönen çalışanlarımızın seyahat sonrası 14 gün evde kalmalarını zorunlu tuttuk.
·        Yüksek katılımlı tüm şirket içi ve şirket dışı toplantılarımızı erteledik, zorunlu olan toplantı ve eğitimlerimizi online ortama taşıdık.
·        İş yerlerimize misafir kabulüne sınırlama getirdik.
·        Personel ve yemek servislerinde gerekli hijyen önlemlerini aldık.
·        Uzaktan çalışma için gerekli aksiyonlarımızı aldık ve çalışma alt yapımızı oluşturduk.
·        Fabrikalarımızda dönüşümlü çalışma yöntemini ve zorunlu görevler nedeniyle işyerinde bulunulması gereken durumlar için ise sıkı sağlık ve güvenlik tedbirlerini uygulamaya başladık. 
Bundan sonraki süreçte de tüm paydaşlarımızın sağlığı ve iş sürekliliğimiz ön planda tutularak gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.
Öte yandan, bu salgın hastalığın iş süreçlerimizde herhangi bir olumsuzluk yaratmaması adına planlamalarımızı ve senaryo analizlerimizi de yapıyoruz. Bu salgın nedeniyle ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik durumun şirketimiz üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmek için faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Bu kapsamda, çalışma programlarımızda ve düzenimizde gerekli önlemlerin alındığını, risk yönetimi anlayışıyla şu an itibariyle faaliyetlerimizin kesintisiz devam ettiğini vurgulamak isteriz. Üretim faaliyetlerimizle alakalı II-15.1 Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılması gereken bir durum oluştuğunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
Sabancı Holding iştiraki Çimsa, tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte, sağlık ve iş güvenliği konusunda gerekli tüm önlemleri alarak hep birlikte ülkemiz ve yatırımcılarımız için ekonomik fayda üretmeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
                                                  
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832606


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