***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPay sahibimiz Serra SABANICI tarafından aşağıdaki metin duyurulmak üzere tarafımıza iletilmiştir."Portföyümde bulunan Borsada işlem görmeyen nitelikteki 291.816 lot ÇİMSA payımın borsada işlem görebilen nitelikte paylara çevrilmesi için aracı kurum vasıtasıyla Merkezi Kayıt Kurumuna başvuru süreci başlattım. Bu paylarımın kısa ve orta vadede 3. Kişilere satılması söz konusu olmayıp sözkonusu paylarımın Borsada işlem gören nitelikte paylara çevirimi sonrasında mevzuat tarafından öngörülen takvime uygun olarak, yatırımcısı olacağım bir özel serbest yatırım fonuna transfer edilmesini planlamaktayım."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834685BIST