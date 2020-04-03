***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2020 18:36
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.04.2020 tarihinde saat 17.41'de yaptığımız KAP açıklamasında pay sahibimizin ismi sehven Serra SABANICI olarak yazılmış olup, açıklamanın yeniden düzenlenmiş hali aşağıda paylaşılmıştır.
Pay sahibimiz Serra SABANCI tarafından aşağıdaki metin duyurulmak üzere tarafımıza iletilmiştir.
"Portföyümde bulunan Borsada işlem görmeyen nitelikteki 291.816 lot ÇİMSA payımın borsada işlem görebilen nitelikte paylara çevrilmesi için aracı kurum vasıtasıyla Merkezi Kayıt Kurumuna başvuru süreci başlattım. Bu paylarımın kısa ve orta vadede 3. Kişilere satılması söz konusu olmayıp söz konusu paylarımın Borsada işlem gören nitelikte paylara çevirimi sonrasında mevzuat tarafından öngörülen takvime uygun olarak, yatırımcısı olacağım bir özel serbest yatırım fonuna transfer edilmesini planlamaktayım."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834750
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 41,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
18:056,7456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,1311
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7456
En Düşük
6,6075
18:057,2883
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0784
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,2883
En Düşük
7,1664
18:05350,86
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 7,44
|Açılış
|: 350,86
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
351,11
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|236.202
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.679.136
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.617.236
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.674.950
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,50
|117.958
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|186.899
|% -8,57
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|670.245.677
|% 9,92
|
|GARAN
|7,54
|552.972.164
|% -0,79
|
|TUPRS
|84,80
|551.831.028
|% 2,60
|
|ASELS
|23,20
|544.020.215
|% 0,26
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,82
|194.593.894
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,85
|270.594.354
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2278
|8,2691
|% 0,64
|
|Frank
|6,8623
|6,9037
|% 1,43
|
|Riyal
|1,7874
|1,7964
|% 1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|5,48
|
|Altın Gr.
|351
|351
|7,44
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,39
|14,42
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|32,70
|32,70
|2,76
|