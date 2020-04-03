***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.04.2020 tarihinde saat 17.41'de yaptığımız KAP açıklamasında pay sahibimizin ismi sehven Serra SABANICI olarak yazılmış olup, açıklamanın yeniden düzenlenmiş hali aşağıda paylaşılmıştır.Pay sahibimiz Serra SABANCI tarafından aşağıdaki metin duyurulmak üzere tarafımıza iletilmiştir."Portföyümde bulunan Borsada işlem görmeyen nitelikteki 291.816 lot ÇİMSA payımın borsada işlem görebilen nitelikte paylara çevrilmesi için aracı kurum vasıtasıyla Merkezi Kayıt Kurumuna başvuru süreci başlattım. Bu paylarımın kısa ve orta vadede 3. Kişilere satılması söz konusu olmayıp söz konusu paylarımın Borsada işlem gören nitelikte paylara çevirimi sonrasında mevzuat tarafından öngörülen takvime uygun olarak, yatırımcısı olacağım bir özel serbest yatırım fonuna transfer edilmesini planlamaktayım."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834750BIST