***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Gri Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Levent AKPULAT 14 Ekim 2020 tarihi itibari ile Şirketimizden ayrılacaktır. Söz konusu pozisyona, atama yapılana kadar Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı (Beyaz Çimento Pazarlama ve Satış) olarak görev yapan Sn. Onur YAZGAN vekalet edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881581BIST