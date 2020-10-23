***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2020 17:22
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Caner TÜRKYENER 31 Ekim 2020 tarihi itibari ile Şirketimizden ayrılacaktır. Söz konusu pozisyona 1 Kasım 2020 tarihi itibariyle Memet Metin ÇALIŞKAN atanmıştır.
Şirketimiz organizasyon yapısında yapılan değişiklik çerçevesinde Dijital Teknolojiler Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu kapatılmıştır. Bu pozisyon kapsamındaki görevler Dijital Teknolojiler Grup Müdürlüğü kapsamında yürütülmeye devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883385
BIST
18:001.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -7,44
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
18:007,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
18:009,4381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0466
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
18:00485,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 485,92
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PINSU
|9,24
|210.924.564
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.659.930
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|225.216.103
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.524.624
|% 9,98
|
|BMELK
|11,70
|1.504.376
|% -10,00
|
|DAGHL
|19,80
|5.418.996
|% -10,00
|
|KLGYO
|12,26
|67.000.213
|% -9,99
|
|AKYHO
|6,94
|78.727.258
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|TSKB
|1,84
|2.254.412.904
|% 6,36
|
|GARAN
|7,04
|1.111.706.334
|% -0,85
|
|SISE
|6,81
|1.109.110.276
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|732.692.668
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,82
|619.970.287
|% -4,21
|
|TSKB
|1,84
|2.254.412.904
|% 6,36
|
|EKGYO
|1,82
|619.970.287
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,86
|442.782.886
|% -6,53
|
|KRDMD
|3,48
|732.692.668
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,21
|399.977.935
|% -1,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9641
|7,9673
|% 0,37
|
|Euro
|9,4322
|9,4381
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,3570
|10,4089
|% 0,01
|
|Frank
|8,7522
|8,8049
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1174
|2,1280
|% 0,33
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-5,76
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,24
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,58
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,12
|
Seans Raporu
18:00
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17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
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17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS