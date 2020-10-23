***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Caner TÜRKYENER 31 Ekim 2020 tarihi itibari ile Şirketimizden ayrılacaktır. Söz konusu pozisyona 1 Kasım 2020 tarihi itibariyle Memet Metin ÇALIŞKAN atanmıştır.Şirketimiz organizasyon yapısında yapılan değişiklik çerçevesinde Dijital Teknolojiler Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu kapatılmıştır. Bu pozisyon kapsamındaki görevler Dijital Teknolojiler Grup Müdürlüğü kapsamında yürütülmeye devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883385BIST