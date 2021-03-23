***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapılmış ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Tamer SAKA, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Hakan TİMUR seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920063BIST