***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2021 17:08
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerimiz tarafından sorulan sorulara ilişkin cevaplar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.5. numaralı kurumsal yönetim ilkesi gereğince şirketimizin internet sitesinde duyurulmuştur.
İlgili duyuruya www.cimsa.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Bilgileri/ Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5. maddesi kapsamında yapılan açıklamalar linkinden ulaşılabilecektir. Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924349
BIST
16:561.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,35
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
16:568,1667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0385
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
16:569,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0554
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
16:56456,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 456,18
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler16:56
|CEOEM
|6,60
|74.532.670
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.478
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.440.755
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|164.894
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.482.031
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.695.669
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.037.588.743
|% 2,60
|
|GARAN
|6,82
|912.036.345
|% 0,44
|
|JANTS
|915,30
|867.739.060
|% 3,00
|
|BJKAS
|9,28
|850.800.875
|% 1,98
|
|THYAO
|12,86
|800.101.363
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,97
|1.037.588.743
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,19
|375.395.413
|% 0,46
|
|GARAN
|6,82
|912.036.345
|% 0,44
|
|TSKB
|1,40
|159.328.131
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,16
|122.410.948
|% 2,65
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1656
|8,1667
|% 0,47
|
|Euro
|9,7180
|9,7259
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,1665
|11,2225
|% -0,41
|
|Frank
|8,7502
|8,8029
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1678
|2,1787
|% 0,25
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-3,59
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|8,39
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|4,05
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,50
|62,50
|-0,24
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:05XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 14, 108.00 milyon TL de
-
17:05BRKSN
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 11.55 lira fiyatla işlem gören hissede 778, 972 adet işlem
-
17:04TSPOR
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 256, 029 adet işlem
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 71 kaybederek (% -0.22 ) 1, 220
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, NTGAZ, YESIL, MTRKS, FRIGO, BRKO, UMPAS, IDGYO, CEOEM, YGYO