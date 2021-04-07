***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerimiz tarafından sorulan sorulara ilişkin cevaplar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.5. numaralı kurumsal yönetim ilkesi gereğince şirketimizin internet sitesinde duyurulmuştur.İlgili duyuruya www.cimsa.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Bilgileri/ Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5. maddesi kapsamında yapılan açıklamalar linkinden ulaşılabilecektir. Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924349BIST