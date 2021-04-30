***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2021 14:11
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Tamer SAKA'nın yönetim kurulu üyeliğinden istifasına yönelik 30.04.2021 tarihli istifa mektubu görüşülerek, istifasının 11.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabul edilmesine ve boşalacak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 12.05.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Burak Turgut ORHUN'un seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933276
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|165.301.474
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|GARAN
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|503.567.339
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|KRDMD
|7,15
|409.892.491
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
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|1.772
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|Altın Gr.
|471
|471
|3,52
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|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
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|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
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|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|Çeyrek
|752
|769
|11,69
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|Gümüş.Ons
|25,97
|26,02
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,01
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