***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Tamer SAKA'nın yönetim kurulu üyeliğinden istifasına yönelik 30.04.2021 tarihli istifa mektubu görüşülerek, istifasının 11.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabul edilmesine ve boşalacak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 12.05.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Burak Turgut ORHUN'un seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933276BIST