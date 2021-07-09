***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2021 18:15
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2019, 29.03.2019, 01.10.2020, 22.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.03.2019, 29.03.2019, 01.10.2020 ve 22.06.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda bahsi geçen Buñol Beyaz Çimento Fabrikasının satın alımına ilişkin kapanış işlemleri tamamlanmış olup, söz konusu fabrika sermayesine %40 oranında iştirak ettiğimiz Cimsa Sabanci Cement BV'nin %100 bağlı ortaklığı olan Cimsa Cementos Espana S.A.U. tarafından 09.07.2021 tarihinde sözleşme gereği yapılan düzeltmelerle birlikte 155.200.905,21 USD bedel karşılığı satın alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950064
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0375
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6442
18:0510,2986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0176
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2532
18:05503,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,62
|Açılış
|: 503,33
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|684.375
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.723.302
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|127.387.872
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.925.403
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.516.031
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|34.150.100
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.073.317
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.787.419
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6536
|8,6552
|% -0,43
|
|Euro
|10,2815
|10,2986
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9988
|12,0590
|% 0,35
|
|Frank
|9,4374
|9,4943
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3015
|2,3130
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,45
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|1,52
|