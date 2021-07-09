***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2019, 29.03.2019, 01.10.2020, 22.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.03.2019, 29.03.2019, 01.10.2020 ve 22.06.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda bahsi geçen Buñol Beyaz Çimento Fabrikasının satın alımına ilişkin kapanış işlemleri tamamlanmış olup, söz konusu fabrika sermayesine %40 oranında iştirak ettiğimiz Cimsa Sabanci Cement BV'nin %100 bağlı ortaklığı olan Cimsa Cementos Espana S.A.U. tarafından 09.07.2021 tarihinde sözleşme gereği yapılan düzeltmelerle birlikte 155.200.905,21 USD bedel karşılığı satın alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950064BIST