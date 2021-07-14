***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.10.2020, 22.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.06.2021 tarihinde Finansal Duran Varlık Satışı bildirimleri üzerinden açıkladığımız Cimsa Cementos Espana S.A.U, Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation, Cimsa Cement Sales North Gmbh ve Cimsa Adriatico S.R.L hisselerinin Cimsa Sabanci Cement BV'ye satışına ilişkin devir işlemleri 30.06.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.İlgili bildirimlerde belirtildiği gibi, satış bedelleri kapanış tarihli finansal tablolardaki değerler üzerinden düzeltmeye tabi tutulacak ve nihai satış bedelleri ile satış sonucu oluşan kar/zarar tutarları KAP'ta ayrıca açıklanacaktır.Kapanış tarihli finansal tabloların hazırlık süreçleri halen devam etmekte olup, anılan finansal tabloların kesinleşmesi ile birlikte ilgili açıklamalar Finansal Duran Varlık Satışı bildirimleri üzerinden yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951370BIST