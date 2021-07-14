***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2021 20:11
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2020, 22.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.06.2021 tarihinde Finansal Duran Varlık Satışı bildirimleri üzerinden açıkladığımız Cimsa Cementos Espana S.A.U, Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation, Cimsa Cement Sales North Gmbh ve Cimsa Adriatico S.R.L hisselerinin Cimsa Sabanci Cement BV'ye satışına ilişkin devir işlemleri 30.06.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
İlgili bildirimlerde belirtildiği gibi, satış bedelleri kapanış tarihli finansal tablolardaki değerler üzerinden düzeltmeye tabi tutulacak ve nihai satış bedelleri ile satış sonucu oluşan kar/zarar tutarları KAP'ta ayrıca açıklanacaktır.
Kapanış tarihli finansal tabloların hazırlık süreçleri halen devam etmekte olup, anılan finansal tabloların kesinleşmesi ile birlikte ilgili açıklamalar Finansal Duran Varlık Satışı bildirimleri üzerinden yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951370
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,6000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0193
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
18:0510,1717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0075
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
18:05503,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,93
|Açılış
|: 503,90
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 10,00
|
|KRTEK
|8,37
|15.998.582
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.354.911
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|38.758.292
|% 9,96
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|DENGE
|1,08
|1.936.613
|% -6,09
|
|SILVR
|6,30
|24.073.128
|% -4,40
|
|TKURU
|207,00
|1.728.550
|% -3,72
|
|TIRE
|7,64
|16.028.434
|% -2,43
|
|YAPRK
|33,18
|27.651.159
|% -2,18
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% -0,24
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% -0,15
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 2,20
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 1,12
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5911
|8,6000
|% -0,22
|
|Euro
|10,1636
|10,1717
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,8757
|11,9353
|% 0,05
|
|Frank
|9,3624
|9,4188
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2852
|2,2966
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|14,32
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,02
|
|B. Petrol
|75,05
|75,05
|-1,44
|