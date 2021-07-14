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***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.07.2021 20:11



***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2020, 22.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

22.06.2021 tarihinde Finansal Duran Varlık Satışı bildirimleri üzerinden açıkladığımız Cimsa Cementos Espana S.A.U, Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation, Cimsa Cement Sales North Gmbh ve Cimsa Adriatico S.R.L hisselerinin Cimsa Sabanci Cement BV'ye satışına ilişkin devir işlemleri 30.06.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
İlgili bildirimlerde belirtildiği gibi, satış bedelleri kapanış tarihli finansal tablolardaki değerler üzerinden düzeltmeye tabi tutulacak ve nihai satış bedelleri ile satış sonucu oluşan kar/zarar tutarları KAP'ta ayrıca açıklanacaktır. 
Kapanış tarihli finansal tabloların hazırlık süreçleri halen devam etmekte olup, anılan finansal tabloların kesinleşmesi ile birlikte ilgili açıklamalar Finansal Duran Varlık Satışı bildirimleri üzerinden yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951370


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KRTEK 8,37 15.998.582 % 9,99  
VBTYZ 14,43 129.354.911 % 9,98  
ALCAR 267,10 38.758.292 % 9,96  
SASA 31,16 2.014.242.344 % 9,95  
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Riyal 2,2852 2,2966 % -0,26  
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Altın Gr. 503 503 2,34  
Cumhuriyet 3.333 3.384 18,00  
Tam 3.317 3.401 18,81  
Yarım 1.603 1.645 9,10  
Çeyrek 804 823 4,55  
Gümüş.Ons 26,13 26,16 0,15  
Gümüş Gr. 7,22 7,23 0,02  
B. Petrol 75,05 75,05 -1,44  
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