***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)BildiŞirketimiz Gri Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna 11.08.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Barış Karahüseyin atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956957BIST