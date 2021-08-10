***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2021 17:00
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildi
Şirketimiz Gri Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna 11.08.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Barış Karahüseyin atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956957
BIST
18:051.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
18:058,6152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0231
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
18:0510,1020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0592
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
18:05478,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,79
|Açılış
|: 478,40
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|4,29
|286.633.548
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.941.708
|% 10,00
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.048.157
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,00
|1.731.097
|% 9,98
|
|FADE
|9,89
|55.435.534
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.984.118
|% -9,84
|
|ALMAD
|1,71
|921.500
|% -9,52
|
|BASCM
|10,87
|659.273
|% -9,04
|
|TKNSA
|6,92
|97.582.358
|% -6,61
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|BOBET
|4,90
|489.358.113
|% -2,00
|
|DAGI
|4,29
|286.633.548
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,03
|235.427.256
|% 5,77
|
|VBTYZ
|22,74
|194.706.492
|% 9,96
|
|BOBET
|4,90
|489.358.113
|% -2,00
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,03
|235.427.256
|% 5,77
|
|ODAS
|1,36
|66.836.035
|% -2,16
|
|GWIND
|3,91
|191.074.885
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6067
|8,6107
|% -0,32
|
|Euro
|10,0738
|10,1033
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,8719
|11,9314
|% -0,40
|
|Frank
|9,2896
|9,3456
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2868
|2,2983
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-2,10
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,96
|70,96
|1,92
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında