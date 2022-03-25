***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2022 22:12
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakan TİMUR'un istifası ile boşalacak Yönetim Kurulu Üyeliğine, 25.03.2022 tarihinden geçerli olacak şekilde, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Seval KOR'un seçilmesine, - Yönetim Kurulu'nda yeniden görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Gökhan EYİGÜN'ün seçilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013287
BIST
18:052.176
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|KARSN
|4,95
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|% 10,00
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|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
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|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
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|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
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|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
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|MARKA
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|1.003.248
|% -3,77
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|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
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|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
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|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
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|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
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|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
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|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
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|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
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|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8313
|14,8446
|% 0,14
|
|Euro
|16,2966
|16,3274
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,5095
|19,6074
|% 0,15
|
|Frank
|15,8738
|15,9695
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9437
|3,9635
|% 0,16
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.953
|1.953
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|Altın Gr.
|932
|932
|-0,42
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|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
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|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
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|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,04
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|B. Petrol
|120
|120
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Seans Raporu
18:05
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17:59GEDIK
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17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
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Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
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17:56PRZMA
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