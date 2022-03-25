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***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2022 22:12
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, -  Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakan TİMUR'un istifası ile boşalacak Yönetim Kurulu Üyeliğine, 25.03.2022 tarihinden geçerli olacak şekilde, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Seval KOR'un seçilmesine,   -  Yönetim Kurulu'nda yeniden görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Gökhan EYİGÜN'ün seçilmesine, karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013287


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