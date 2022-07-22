***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.06.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirtilen ve Şirketimiz aktifinde/mülkiyetinde bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile bunlarla bağlantılı Hazır Beton Tesisleri ve diğer varlıkların KDV hariç 110 milyon EURO veya karşılığı Türk Lirası bedelle Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Ürünleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.'ye devrine ilişkin 15.06.2022 tarihinde imzalanan Varlık Satış Sözleşmesi kapsamında varlık devirlerine ilişkin olarak Rekabet Kurumu tarafından verilen olumlu görüşe ilişkin kısa karar metni Rekabet Kurumu internet sitesinde yayımlanmıştır. Devir işlemine ilişkin süreç başlatılmış olup, devir süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Satılacak varlıkların toplam aktifteki payı %2,98, gelirlerdeki payı %8,77'dir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047371BIST