***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2022 16:41
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.06.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirtilen ve Şirketimiz aktifinde/mülkiyetinde bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile bunlarla bağlantılı Hazır Beton Tesisleri ve diğer varlıkların KDV hariç 110 milyon EURO veya karşılığı Türk Lirası bedelle Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Ürünleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.'ye devrine ilişkin 15.06.2022 tarihinde imzalanan Varlık Satış Sözleşmesi kapsamında varlık devirlerine ilişkin olarak Rekabet Kurumu tarafından verilen olumlu görüşe ilişkin kısa karar metni Rekabet Kurumu internet sitesinde yayımlanmıştır. Devir işlemine ilişkin süreç başlatılmış olup, devir süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Satılacak varlıkların toplam aktifteki payı %2,98, gelirlerdeki payı %8,77'dir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047371
BIST
18:052.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.498
18:0517,7552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0454
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
18:0518,1925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0610
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1925
En Düşük
17,9826
18:05985,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,14
|Açılış
|: 984,66
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLRHO
|16,28
|36.295.079
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,86
|372.579
|% 10,00
|
|PRKME
|7,30
|75.972.229
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|47.111.535
|% 9,63
|
|PEKGY
|1,46
|80.348.565
|% 8,96
|
|UFUK
|89,05
|7.265.065
|% -9,96
|
|KNFRT
|8,45
|29.002.636
|% -6,42
|
|DOBUR
|47,76
|8.228.080
|% -5,98
|
|KERVT
|7,01
|128.289.732
|% -5,78
|
|ORCAY
|17,58
|139.173.595
|% -5,69
|
|THYAO
|50,05
|3.703.093.117
|% -3,00
|
|SISE
|20,94
|2.086.042.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|EREGL
|28,14
|1.297.941.437
|% 1,22
|
|SAHOL
|19,73
|961.710.825
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|413.535.784
|% 3,03
|
|ODAS
|3,63
|896.093.110
|% -1,63
|
|DOHOL
|3,83
|488.634.953
|% 4,93
|
|TSKB
|2,34
|285.986.516
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7325
|17,7552
|% 0,26
|
|Euro
|18,0845
|18,1925
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,2221
|21,3286
|% 0,08
|
|Frank
|18,3706
|18,4813
|% 0,61
|
|Riyal
|4,7075
|4,7311
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|8,94
|
|Altın Gr.
|984
|985
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.608
|6.714
|-48,00
|
|Yarım
|3.220
|3.285
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,63
|-0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,34
|