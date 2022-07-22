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***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.07.2022 16:41
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

15.06.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirtilen ve Şirketimiz aktifinde/mülkiyetinde bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile bunlarla bağlantılı Hazır Beton Tesisleri ve diğer varlıkların KDV hariç 110 milyon EURO veya karşılığı Türk Lirası bedelle Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Ürünleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.'ye devrine ilişkin 15.06.2022 tarihinde imzalanan Varlık Satış Sözleşmesi kapsamında varlık devirlerine ilişkin olarak Rekabet Kurumu tarafından verilen olumlu görüşe ilişkin kısa karar metni Rekabet Kurumu internet sitesinde yayımlanmıştır. Devir işlemine ilişkin süreç başlatılmış olup, devir süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Satılacak varlıkların toplam aktifteki payı %2,98, gelirlerdeki payı %8,77'dir. Saygılarımızla. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047371


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MMCAS 2,86 372.579 % 10,00  
PRKME 7,30 75.972.229 % 9,94  
PEGYO 2,39 47.111.535 % 9,63  
PEKGY 1,46 80.348.565 % 8,96  
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Euro 18,0845 18,1925 % 0,34  
Sterlin 21,2221 21,3286 % 0,08  
Frank 18,3706 18,4813 % 0,61  
Riyal 4,7075 4,7311 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.728 8,94  
Altın Gr. 984 985 5,64  
Cumhuriyet 6.639 6.739 40,00  
Tam 6.608 6.714 -48,00  
Yarım 3.220 3.285 -23,00  
Çeyrek 1.615 1.643 -11,00  
Gümüş.Ons 18,59 18,62 -0,25  
Gümüş Gr. 10,60 10,63 -0,13  
B. Petrol 104 104 -0,34  
Seans Raporu 18:05
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