***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı olan ve Romanya'da kurulu bulunan Cimsarom Marketing şi Distributie SRL şirketine ilişkin olarak, verimlilik stratejileri çerçevesinde ticari operasyonun distribütörlük yerine bayi kanalı ile yapılmasına ilişkin verilen karar çerçevesinde bu operasyonun tasfiye işlemleri tamamlanmıştır. Bağlı distribütörlük ve bayi kanalı arasında ticari olarak farklılık bulunmamaktadır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077695BIST