***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapılmış ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Burak Turgut ORHUN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Gökhan EYİGÜN seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129608BIST