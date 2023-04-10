***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2023 21:01
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, iklim bilimine uygun olarak karbon emisyonlarına dair yakın vadeli azaltım hedefi belirlemeyi Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi)'a taahhüt etmiştir. Şirketimizin bu taahhüdü SBTi tarafından kabul edilmiştir. Şirketimiz karbon emisyonu azaltım hedeflerini en geç 24 ay içerisinde SBTi'nin resmi onayına sunacaktır.
Küresel ısınmayı 1.5 derecede sınırlı tutmaya katkıda bulunan ve bu hedefe ulaşmak için iklim değişikliği mücadele vizyonuna sahip şirketlere yol gösteren SBTi Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ortak olarak kurulmuştur.
Şirketimiz sürdürülebilir yaşam alanları yaratarak yarınları bugünden şekillendirmek adına yürüttüğü tüm faaliyetlerinde ve yatırımlarında karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmaları önceliklendirmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135985
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 167,67
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2926
En Düşük
19,2200
17:5920,9414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0515
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,8709
17:591.233,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -8,60
|Açılış
|: 1.233,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.228,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|BRKO
|4,64
|917.503
|% -7,20
|
|COSMO
|82,85
|8.616.313
|% -5,91
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|THYAO
|133,50
|6.046.362.617
|% 4,79
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|EREGL
|35,88
|2.546.860.365
|% 2,93
|
|SASA
|109,30
|2.166.413.574
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|YKBNK
|9,97
|1.139.086.979
|% 2,89
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|ISCTR
|12,06
|1.086.333.851
|% 2,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2608
|19,2710
|% 0,18
|
|Euro
|20,9182
|20,9273
|% -0,31
|
|Sterlin
|23,7818
|23,9011
|% -0,13
|
|Frank
|21,0965
|21,2236
|% -0,34
|
|Riyal
|5,1183
|5,1439
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|-15,36
|
|Altın Gr.
|1.232
|1.233
|-9,48
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.493
|8.574
|11,00
|
|Yarım
|4.148
|4.196
|6,00
|
|Çeyrek
|2.074
|2.098
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,90
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-0,76
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
-
17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
-
17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem