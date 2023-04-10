***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, iklim bilimine uygun olarak karbon emisyonlarına dair yakın vadeli azaltım hedefi belirlemeyi Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi)'a taahhüt etmiştir. Şirketimizin bu taahhüdü SBTi tarafından kabul edilmiştir. Şirketimiz karbon emisyonu azaltım hedeflerini en geç 24 ay içerisinde SBTi'nin resmi onayına sunacaktır.Küresel ısınmayı 1.5 derecede sınırlı tutmaya katkıda bulunan ve bu hedefe ulaşmak için iklim değişikliği mücadele vizyonuna sahip şirketlere yol gösteren SBTi Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ortak olarak kurulmuştur.Şirketimiz sürdürülebilir yaşam alanları yaratarak yarınları bugünden şekillendirmek adına yürüttüğü tüm faaliyetlerinde ve yatırımlarında karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmaları önceliklendirmektedir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135985BIST